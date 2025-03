PMA inicia cronograma de plantio mudas arbóreas em comemoração aos 170 anos da cidade

Nesta quarta-feira, 12, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou o plantio de 20 mudas arbóreas na praça conhecida como Maracatu, no Alto da Bela Vista, no Bairro 18 do Forte. As espécies plantadas foram pau-brasil, sibipiruna, cajueiro, pitangueira e angico. A ação faz parte do calendário festivo do aniversário de Aracaju, que prevê o cultivo de 170 árvores até o dia 17 de março.

A prefeita Emília Corrêa participou da atividade. “É a Nova Aracaju que cresce em cada árvore plantada. Estamos colocando em ação algumas das principais pautas de nossa gestão, o desenvolvimento e o cuidado com o meio ambiente. A prefeitura está ensinando para essas crianças o quanto é importante termos uma árvore e a necessidade de cuidá-las para que as próximas gerações possam também usufruir delas”, disse Emília.

As crianças do Lar Infantil Cristo Redentor, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social do bairro, com cursos e oficinas artísticas, foram convidadas pela Sema para participarem da ação. A equipe do setor de Educação Ambiental da Sema orientou as crianças sobre os cuidados que se deve ter com as árvores e a importância de a comunidade preservar o meio ambiente.

Para reforçar as instruções, as crianças fizeram o Juramento da Natureza, comprometendo-se a serem agentes de preservação ambiental no local onde moram. “Estamos muito felizes com o convite. É um momento muito importante para as crianças, pois elas mesmas, fazendo esse plantio, estão aprendendo sobre a importância dele na preservação ambiental”, destacou Elisana Lima, assistente social do Lar Cristo Redentor.

Moradores que utilizam a praça também prestigiaram o ato, como os integrantes do Grupo Cultural Maracatu Asé D’Órí. “Eu penso que essa iniciativa é bastante necessária. Como se pode ver, aqui na praça não tem árvore. Muitas vezes, viemos realizar atividades na praça sob o sol escaldante. Então, trazer o plantio de árvores, principalmente para a periferia, que é uma selva de concreto, é uma ação extremamente necessária, para ao menos minimizar a sensação térmica e tornar a praça um ambiente mais agradável”, expôs Wendell Bigato, coordenador do Maracatu Asé D’Órí.

De acordo com Emília Golzio, secretária municipal de Meio Ambiente, o cronograma de plantio de 170 mudas de árvores arbóreas iniciou pela Zona Norte. “Já plantamos na Orlinha do Bairro Industrial e na Praça do Lamarão. Mas a ideia é plantar árvores em todos os bairros de Aracaju, para que possamos levar o verde, levar as árvores, sobretudo árvores endêmicas de Aracaju. Essa é uma proposta da gestão da Nova Aracaju que teve início em janeiro, firmada com o plantio simbólico de uma muda de cajueiro no Parque da Sementeira”, concluiu Golzio.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA