PMA iniciará vacinação de alunos de escolas estaduais em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá continuidade à vacinação nas escolas com vários imunizantes e, na próxima segunda-feira, 16, inicia a ação em 77 escolas estaduais localizadas na capital sergipana. O calendário da vacinação foi estabelecido através do Programa Saúde na Escola (PSE), em conjunto com a Diretoria de Educação de Aracaju.

De acordo com a coordenadora do PSE da SMS, Aline Guimarães, a imunização nas escolas faz parte das estratégias para ampliar a cobertura vacinal e incentivar a atualização dos cartões de vacina, facilitando ainda mais o acesso para as pessoas da comunidade escolar.

“Por isso levamos o imunizante até os alunos, de forma segura, facilitando a imunização para os pais ou responsáveis. Para a vacinação nas escolas, é necessário o termo de autorização assinado pelo responsável, cartão de vacina e documento da criança. Já para os funcionários, pais e professores, para receber as vacinas, devem apresentar documento de identificação e cartão de vacina”, orienta.

Cronograma de vacinação

O cronograma será iniciado nas escolas estaduais pelo Centro de Excelência Gov. Augusto Franco, no bairro Santos Dumont. Na terça-feira, 17, será a vez do Centro de Excelência Secretário de Estado Francisco Rosa Santos, no bairro Bugio. Já na quarta, 18, o serviço chega ao Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, no bairro Bugio. Na quinta, 19, será a vez da escola Estadual Olavo Bilac, no bairro Santos Dumont. A programação da semana será encerrada na sexta-feira, 20, na Escola Estadual Desembargador João Bosco de Andrade Lima, no bairro Bugio.

Continuidade da vacinação contra a dengue

Com a finalidade de continuar a imunização contra a dengue, também na próxima semana, segue a parceria entre as secretarias municipais da Saúde (SMS) e da Educação (Semed), do projeto “Educação e Imunização: protegendo e educando nossos jovens”, levando as crianças com idade entre 10 a 14 anos até a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da escola.

Na segunda-feira, 16, o projeto chegará às Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Deputado Jaime Araújo; Olga Benário; Ministro Geraldo Barreto Sobral; Olavo Bilac; João Teles de Menezes. Na terça-feira, 17, será a vez dos alunos da Emef Deputado Jaime Araújo; João Teles Menezes; Sabino Ribeiro; Marechal Henrique Teixeira Lot e Zalda Gama. Na quarta, 18, a ação será com os alunos da Emef Sabino Ribeiro; João Teles Menezes; Deputado Jaime Araújo e Oviêdo Teixeira.

Na quinta, 19, a ação contemplará os alunos da Emef Oviêdo Teixeira; Sabino Ribeiro e Deputado Jaime Araújo. Na sexta, 20, segue a vacinação dos alunos da Emef Deputado Jaime Araújo e Oviêdo Teixeira.

“Este projeto, é uma estratégia que chamamos de extra-muro, onde os estudantes estão sendo vacinados mediante o termo de autorização assinado pelos pais, e a Secretaria Municipal da Educação que disponibiliza ônibus com 30 alunos por grupo para a realização da vacinação nas unidades de saúde mais próximas das escolas. Lá, dois agentes comunitários de saúde recebem e orientam os alunos e responsáveis pelas escolas para a vacinação. Também há uma equipe para apoio na vacinação específica para dengue, com o objetivo de trazer celeridade à ação, visto que os alunos devem permanecer 30 minutos em observação após a vacina”, completa Aline Guimarães.

Fonte: Ascom/SMS