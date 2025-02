Prefeitura já apreendeu 138 animais soltos em vias públicas este ano

O serviço de apreensão de animais soltos nas vias públicas, realizado diariamente pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), efetuou a captura de 138 animais em 2025. Desses, 100 foram recolhidos na zona sul e 38 na zona norte da cidade. Somente em janeiro, foram 87 apreensões, enquanto no mês de fevereiro, até o momento, 51 animais já foram capturados.

Na manhã desta terça-feira, 18, uma grande ação foi realizada no Bairro Santa Maria. A equipe de captura de animais da Emsurb, atendendo a um pedido da Zeladoria do bairro, também atuou no 17 de Março, duas das regiões mais críticas para ocorrências desse tipo. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e resultou na apreensão de oito animais.

Byanca Ribeiro Araújo, coordenadora do Centro de Apreensões de Animais da Emsurb, reforça a importância desse trabalho, “Esse serviço é essencial para prevenir acidentes, além de garantir a segurança dos animais. Todos os apreendidos passam por avaliação veterinária e recebem tratamento quando necessário. Eles permanecem no Centro por um período de 15 dias, aguardando a retirada pelo proprietário. Caso não sejam resgatados, são encaminhados para adoção. Pedimos à população que entre em contato em caso de animais soltos nas ruas da cidade.”

Zelador do Bairro Santa Maria, Juliano Lopes Barbosa explica a importância dessa iniciativa.“A operação teve início às 8 h, com o ponto de partida previamente definido entre a equipe de captura de animais da Emsurb, a Guarda Municipal e a Zeladoria do Bairro Santa Maria. Iniciamos os trabalhos na feira, onde detectamos diversos animais soltos próximos às lixeiras. Conseguimos capturar cerca de seis animais na região da feira. Em seguida, partimos para o bairro 17 de Março, onde apreendemos um cavalo próximo à rótula do bairro e, posteriormente, uma vaca.”

Ele complementa: “Essas operações têm um caráter educativo, pois muitos moradores têm o costume de deixar os animais soltos. Nosso objetivo não é apenas recolhê-los, mas conscientizar a população sobre a importância de manter a ordem e evitar riscos de acidentes.”

A Emsurb mantém o Centro de Apreensões, unidade responsável por acolher os animais capturados, garantindo-lhes os cuidados necessários. O serviço de apreensão funciona 24 horas por dia, com rotas diárias na zona sul e na zona norte, além de atender a chamados de emergência.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone (79) 99151-0315. O setor de apreensão de animais da Emsurb está localizado no bairro 18 do Forte. Ao fazer a solicitação, é importante fornecer a localização exata para que a equipe possa agir rapidamente.

Foto: Ascom Emsurb