PMA para salário dos servidores de dezembro nesta sexta-feira

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quarta-feira (18), o pagamento antecipado do salário referente ao mês de dezembro. Através das suas redes sociais, o gestor informou que todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos, da administração direta e indireta, terão os vencimentos creditados em conta na sexta-feira, 20.

Com a medida, a gestão injetará R$ 120 milhões na economia local. “Com alegria, anuncio a antecipação do salário do mês de dezembro. Pagamos ao longo de todos os meses deste ano o salário em dia, assim como o décimo terceiro e, agora, pagamos, antecipadamente, o salário de dezembro. Nesta sexta-feira, dia 20, todos os nossos servidores estarão com os vencimentos em conta, disse Edvaldo.

Com a quitação do salário de dezembro, em oito anos, a atual gestão completa 96 meses honrando com o compromisso de pagar o servidor em dia. Ao todo, foram 106 folhas salariais, sendo 96 meses correntes, duas folhas herdadas da administração anterior e oito folhas de décimo terceiro. Foram investidos cerca de R$ 10 bilhões para o pagamento dos salários.