PMA participa do Fórum de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito em Curitiba

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), participou do Fórum de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, realizado em Curitiba, entre os dias 14 e 17 de maio.

O encontro é um evento realizado de forma conjunta pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes da Defesa Civil (FNDC) e do Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança (Consems), onde foram debatidos tema relativos à segurança pública, guardas municipais, defesa civil e trânsito.

Na oportunidade, o município esteve representado pelo comandante-geral da GMA, subinspetor 2° classe Fernando Mendonça.

O Fórum serviu como local de criação do Conselho Nacional dos Comandantes das Guardas Municipais e o comandante-geral da Guarda Municipal de Aracaju foi escolhido como representante do Nordeste, sendo, a partir de agora, o responsável por acolher as demandas das corporações dessa região e encaminhá-las ao presidente do Conselho. Diversos especialistas de todas as regiões do Brasil participaram do Fórum, que foi finalizado com a elaboração da Carta Curitiba, documento que traz diretrizes e recomendações para o aprimoramento das áreas envolvidas no evento.

O subinspetor Mendonça detalha que o evento discutiu questões importantes, relativas à atuação das Guardas Municipais, o emprego de novas tecnologias, o avanço da legislação, no que tange a segurança jurídica para a atuação, além de casos de sucesso implementados em todo o Brasil. “Saio daqui ainda mais satisfeito, por ter sido escolhido como o representante da categoria para a região Nordeste, mostrando assim, a importância de nossa corporação dentro e fora do estado de Sergipe. Essa viagem também serviu para que pudéssemos conhecer a tecnologia da ‘Muralha Digital’, utilizada pela Guarda Municipal de Curitiba, que consiste no monitoramento dos espaços públicos da cidade, de veículos, reconhecimento facial, câmeras térmicas, entre outras ferramentas, além de conhecer a forma de atuação dessa destacada corporação, que é um espelho para todas as outras do país”, enfatiza.

Foto: Ascom GMA