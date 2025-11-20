PMA Prefeitura informa alterações no trânsito durante o fim de semana

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que o trânsito da capital passará por alterações temporárias neste fim de semana, em virtude da realização de diversos eventos na cidade. A recomendação é que os condutores programem seus trajetos com antecedência e mantenham a atenção redobrada, uma vez que algumas vias terão bloqueios momentâneos nos dias 22 e 23 de novembro.

Todas as intervenções serão sinalizadas e executadas de forma provisória, com o acompanhamento dos agentes. A SMTT ressalta a importância de que os motoristas sigam as orientações das equipes de trânsito e, quando possível, optem por rotas alternativas, contribuindo para maior fluidez e segurança viária durante o período.

Sábado, 22/11

Tamo Junto Aracaju

Local: Bairro Olaria

Horário: 8h

Bloqueios temporários: A Rua Tânia Mota Paixão estará bloqueada no trecho entre a Rua Francisco Xavier da Paixão e a Avenida Santa Gleide.

Rota alternativa: A Avenida Santa Gleide estará disponível bem como a Rua Joana de Ângelis.

Passeio ciclístico – Colégio Purificação

Local: Bairro Luzia e Ponto Novo

Horário:16h às 18h

Bloqueios temporários: Os bloqueios evoluirão de acordo com o avanço do percurso, portanto, os bloqueios serão de curta duração. O percurso terá início na Avenida Padre Nestor Sampaio, seguindo pelas avenidas Augusto Franco, Gonçalo Rollemberg Leite, Dr. Francisco Moreira, na sequência irão pelas ruas Ministro Nelson Hungria, Armando Barros, Matilde Silva Lima, Marise Almeida, Erundina Nobre Santos, Dr Manoel Cândido Pereira, Francisco Ferreira de Oliveira, Luiz Dias Mota, Edilvado Simões Cruz, Terezinha da Costa Santos, finalizando no ponto de partida.

Rota alternativa: Os condutores poderão acessar a avenida Adélia Franco como alternativa .

Corrida da Fé

Local: Farolândia

Horários: 16h

Bloqueios temporários: O percurso sairá da Igreja Quadrangular Farolândia, seguirá em direção a Av. Maria Pastora, Av. Dr. José Tomaz D’ávila Nabuco até a rotatória do Farol e retorna, sempre em meia pista (utilizará apenas um lado da avenida; os retornos estarão fechados).

Rota alternativa: Sugere-se evitar a avenida Murilo Dantas, optando pelas ruas transversais como alternativa.

Domingo, 23/11

Corrida Live Run XP

Local: Orla da Atalaia

Hora: 6h

Bloqueios temporários: A avenida Santos Dumont estará bloqueada no sentido praias/centro para a realização da corrida.

Rota alternativa: Os condutores poderão optar pela Avenida Melício Machado como rota alternativa.

Procissão da festa da Padroeira Nossa Senhora das Graças – início 17h

Local: Lamarão

Hora: 17h30

Bloqueios temporários: Os bloqueios evoluirão acompanhando o percurso dentro do Lamarão. O início será na avenida Lamarão, seguindo pela avenida Paulo Figueiredo Barreto, Nivaldo dos Reis, rua 15, rua 16 e retornando para o ponto de partida na avenida Lamarão

Rota alternativa: Condutores poderão utilizar a avenida Governador Marcelo Déda Chagas.

Procissão do Padroeiro Bom Jesus dos Navegantes

Local: Atalaia

Hora: 17h30

Bloqueios temporários: Os bloqueios evoluirão de acordo com o avanço do percurso, portanto, os bloqueios serão de curta duração.O percurso terá início na avenida Antônio Alves, seguindo pela Rua Arício Guimarães Fortes, Rua Napoleão Dorea, Avenida Poeta Vinícius de Moraes, Rua Etelvino, Rua Raimundo Diniz, Avenida Monteiro Lobato e voltando ao ponto inicial pela Rua Luiz Chagas.

Rota alternativa: Os condutores poderão optar pela avenida Melício Machado como rota alternativa.

