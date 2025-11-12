PMA promove capacitação de profissionais da Saúde com foco em atender vítimas de violência

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e do Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS), realiza no período 17 a 19 de novembro de 2025 o Treinamento em Sensibilização, Manejo e Identificação das Vítimas de Violência. A capacitação é destinada aos profissionais de saúde de nível técnico e superior de todas as redes de atenção do município. O evento acontece na Faculdade Estácio, Sala C214, com turmas nos turnos matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h). As vagas são limitadas a 120 participantes por turma.

Organizado pelo Núcleo de Enfermagem Forense e pelo Núcleo de Educação Permanente do CEPS, o treinamento tem como objetivo capacitar os profissionais para reconhecer, acolher e conduzir casos de violência de forma eficaz e sensível, fortalecendo a atuação da rede municipal de saúde no enfrentamento desse grave problema social.

Segundo a enfermeira Zenaide Cavalcanti, especialista em Enfermagem Forense, a iniciativa reforça a importância de preparar equipes para identificar sinais de violência mesmo quando não são explicitamente relatados. “Sempre temos vítimas que precisam de cuidados. O treinamento vai ajudar os profissionais a perceberem sinais físicos e comportamentais, ampliando a rede de apoio e o cuidado diferenciado às pessoas em situação de violência”, destacou.

A coordenadora do CEPS, Cristiane Oliveira, ressaltou que “o treinamento faz parte das ações de educação permanente promovidas pela Secretaria para fortalecer a rede de atenção e integrar diferentes serviços, como Unidades de Saúde da Família, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a rede especializada e hospitais”.

Entre os palestrantes, estará Lidiane Gonçalves, do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (NUPEVA), que trará uma abordagem prática sobre a atuação dos profissionais de saúde na identificação, notificação e encaminhamento de vítimas. “O paciente em situação de violência pode chegar a qualquer serviço, desde a Unidade de Saúde da Família até hospitais e centros especializados. Por isso, o olhar atento e capacitado do profissional é fundamental para reconhecer sinais de agressão física, psicológica, patrimonial, negligência ou abandono. Essa formação fortalece a rede e promove um cuidado integral, baseado na escuta e na proteção da vítima”, explicou.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/VIVA), entre 2020 e 2025, Aracaju registrou 5.391 notificações de violências, sendo 3.934 relacionadas à violência física e à tentativa de suicídio. As maiores incidências ocorreram nos bairros Santa Maria e Santos Dumont, reforçando a necessidade de equipes preparadas para acolher e conduzir adequadamente esses casos.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas clicando aqui. A capacitação integra as ações de educação permanente da SMS, que tem investido na formação continuada dos profissionais da rede para aprimorar o cuidado em saúde e fortalecer os serviços de acolhimento às vítimas de violência.

Foto: Ascom/Semfas