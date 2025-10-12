PMA promove Desfile de Moda Inclusiva e celebra protagonismo e diversidade

O início da noite desta sexta-feira, 10, foi marcado por emoção, representatividade e inclusão no Desfile de Moda Inclusiva, realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef). O evento integrou a programação de revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira) e fez parte das ações alusivas ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, celebrado neste sábado, 11 de outubro.

A passarela foi ocupada exclusivamente por modelos com deficiência, que encantaram o público ao mostrarem, com beleza e confiança, que a verdadeira moda é a que valoriza a diversidade humana. Com iluminação adaptada, piso tátil e sinalização acessível, o desfile reafirmou o compromisso da Prefeitura com políticas públicas inclusivas e com a construção de uma cidade mais justa e acolhedora.

Durante a programação, a prefeita Emília Corrêa foi homenageada pela comunidade da pessoa com deficiência, recebendo uma placa de reconhecimento pelos esforços de gestão voltados à construção de uma Aracaju mais acessível e humana.

“A acessibilidade é um compromisso de gestão, mas também um compromisso de alma. Aracaju está vivendo um novo tempo, um tempo de pertencimento e respeito. Agradeço de coração à comunidade PCD por essa homenagem, que representa a força e a união de todos nós”, afirmou Emília.

Para o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Antônio Luiz dos Santos (Luizinho), o desfile representa uma nova forma de enxergar a inclusão.

“Mais do que um evento de moda, este é um movimento de transformação social. Queremos mostrar que inclusão é atitude, é enxergar o outro com respeito e empatia. A Prefeitura de Aracaju segue comprometida em abrir caminhos para que as pessoas com deficiência estejam no centro das ações e decisões”, destacou Luizinho.

A paratleta Luciene Ferreira celebrou o momento como símbolo de empoderamento e visibilidade. “Foi inspirador ver tantas pessoas com deficiência sendo protagonistas. Esse desfile mostra que a inclusão é possível quando há vontade e sensibilidade. Foi mais que inspirador — cada um, com sua limitação, deu o seu melhor. E isso é o que torna tudo ainda mais bonito e verdadeiro”, disse.

O fisioterapeuta Leiz Conceição, que também participou do desfile, reforçou a importância de ações que fortalecem o sentimento de pertencimento. “Quando a inclusão acontece de verdade, todos ganham. O desfile foi uma demonstração de que o respeito e a acessibilidade precisam estar presentes em todos os espaços”, completou.

Mais do que um espetáculo de moda, o Desfile de Moda Inclusiva simbolizou o florescimento de uma nova visão sobre a diversidade humana, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com visibilidade, respeito e pertencimento para todos.

Foto: Felipe Bass/PMA