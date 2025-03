PMA promove inclusão e garante atendimento de população vulnerável

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), garantiu a inclusão durante a festa de 170 anos da cidade, que aconteceu na noite deste sábado (08), na Praça Fausto Cardoso. Além disso, ações para promoção dos direitos de populações vulneráveis foram realizadas.

Neste primeiro dia de shows, a Semfas esteve presente com o Camarote da Acessibilidade, um espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PcD) próximo ao palco dos shows. Serão cinco dias que o espaço será instalado durante a programação, com mais de 190 vagas ao todo.

Também, a Proteção Social Especial (PSE) atuou com uma equipe do Serviço Especial de Abordagem Social no combate à violação de direitos e uma equipe do Centro de Referência no Atendimento à Mulher vítima de violência (Cram) na conscientização dos foliões.

“O camarote da acessibilidade é uma ferramenta de inclusão muito importante para que os PcD’s possam aproveitar a festa com toda tranquilidade. Temos a equipe do serviço de abordagem social, com um olhar especial na busca de pessoas em situação de vulnerabilidade e fazendo os encaminhamentos para nossos abrigos e demais atendimentos”, enfatizou a secretária da Família e da Assistência Social de Aracaju, Simone Valadares.

A gestora da pasta ainda destacou a importância da equipe do Cram em todo o espaço da festa para ajudar mulheres em situação de violência. “Temos um trabalho incrível de conscientização e combate a violência contra mulher, onde aquelas que se sintam em situação de violência sejam atendidas pelos profissionais. Contamos também com a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal (GMA). É a Secretaria da Família e da Assistência Social trabalhando dia e noite”, enfatizou.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), Elaine Cristina Santos, pontua que o camarote da acessibilidade é marca registrada do trabalho de inclusão feito pela município.

“É imprescindível que as pessoas com deficiência venham participar, pois a Prefeitura e a Semfas, junto com o conselho, estão proporcionando cada vez mais inclusão nos eventos do município.

É um momento que está se tornando tradição”, afirmou Elaine.

O coordenador da PSE, Edilberto Filho, explica que as equipes da abordagem social estarão trabalhando de forma contínua nos locais que estiverem ocorrendo shows.

“Colocamos em campo a equipe da abordagem composta por 12 profissionais de serviço social, psicologia, educadores sociais, numa perspectiva de monitoramento das violações e, acima de tudo, de um pronto atendimento à violação de direitos que possivelmente possa ocorrer aqui no perímetro da festa. É um serviço contínuo e que vai trazer conscientização e transformação pedagógica”, concluiu Edilberto.

Balanço

Durante a primeira noite, foram realizadas 14 abordagens sociais, 19 assistidos atendidos e três acolhimentos institucionais prestados.

Mateus Souza/Assistência Social