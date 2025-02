PMA realiza 1º Giro Fundat de 2025 com serviços gratuitos e oportunidades de qualificação

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), promove neste domingo, 23, a primeira edição do Giro Fundat de 2025. O evento oferecerá diversas oportunidades de qualificação profissional e informações sobre o mercado de trabalho de forma gratuita. A ação será realizada das 8h às 12h, na quadra de esportes do Caldeirão da Veneza, no bairro Olaria, em Aracaju, e contará com uma programação diversificada para atender à população.

Entre as atividades oferecidas estão:

✔ Orientação e inscrição em cursos de qualificação

✔ Enquete com os visitantes

✔ Corte de cabelo – barbeiro e cabeleireira

✔ Design de sobrancelha

✔ Oficina de material reciclável

Além disso, serão disponibilizadas 30 vagas para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A programação contará ainda com cadastro de currículos para vagas de emprego e atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), que incluirá formalização, emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e declaração de faturamento.

O Giro Fundat é uma iniciativa que visa aproximar a população das oportunidades de capacitação e inserção no mercado de trabalho, reforçando o compromisso com o desenvolvimento profissional e social.

Serviço:

O quê: Prefeitura de Aracaju realiza primeiro Giro Fundat de 2025

Quando: 23 de fevereiro, das 8h às 12h

Onde: Quadra de esportes do Caldeirão da Veneza – Rua Contorno, 60, Bairro Olaria – Aracaju.

Ascom Fundat