PMA realiza ação em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito

De 1º de janeiro até 10 de novembro deste ano, 57 pessoas morreram vítimas de sinistros de trânsito em Aracaju. Desse total, 29 estavam em motocicletas, 15 eram pedestres, cinco ciclistas e cinco em outros veículos.

No mesmo período do ano passado, foram registradas 45 mortes, sendo 29 de motociclistas, cinco de ciclistas, 11 de pedestres e cinco de pessoas em outros veículos, representando um aumento de 26,7%, segundo dados estatísticos da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Instituto Médico Legal (IML), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran) e Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPrv).

Com o objetivo de sensibilizar condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres, a Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT, realizará nas próximas quarta, quinta e sexta-feira, dias 12, 13 e 14, uma ação alusiva ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, lembrado sempre no terceiro domingo do mês de novembro. As atividades de conscientização acontecerão em três pontos estratégicos da capital, sempre a partir das 6h.

No dia 12 de novembro, a ação será realizada na rotatória da avenida Engenheiro Gentil Tavares com avenida Coelho e Campos, no bairro Getúlio Vargas; no dia 13, a equipe estará na rotatória do Posto Sinhazinha, na avenida Adélia Franco; já no dia 14, o trabalho será concluído no Complexo Viário das Palmeiras, no bairro 13 de Julho, próximo à ponte do Riomar.

Dentro das rotatórias serão colocadas cruzes, placas com mensagens e imagens impactantes promovendo reflexões sobre as consequências de atitudes imprudentes no trânsito. Personagens estarão caracterizados de pessoas mortas por sinistros. Durante as abordagens, equipe da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) e servidores da SMTT farão a distribuição de panfletos informativos e laços nas cores preta e branca, símbolos de respeito e lembrança às vítimas de sinistros. Agentes de trânsito também estarão presentes, garantindo a segurança no local e orientando condutores, ciclistas e pedestres sobre práticas seguras e responsáveis.

De acordo com a consultora técnica da SMTT de Aracaju, Selma Dantas, grande parte desses casos poderia ter sido evitado com atitudes simples, como usar o cinto de segurança, não dirigir sob efeito de álcool, evitar o uso do celular na direção e respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

“A gente precisa mudar a realidade que nós temos, e isso só é possível com a atitude de cada um. A gente coloca os órgãos de trânsito, a saúde e a educação como um tripé. A educação na formação do cidadão, os órgãos de trânsito na prevenção, fazendo todo esse trabalho educativo, e os resultados disso vão para a saúde”, reflete.

Serviço:

O quê: Ação em memória às vítimas de sinistros de trânsito

Quando: 12, 13 e 14 de novembro

Horário: a partir das 6h

Onde:

12/11 – Rotatória da avenida Gentil Tavares com avenida Coelho e Campos

13/11 – Rotatória do Posto Sinhazinha, na avenida Adélia Franco

14/11 – Rotatória do Complexo das Palmeiras, na avenida Beira Mar

Foto: Ascom/SMTT