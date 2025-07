PMA realiza audiência pública para dialogar com moradores sobre supressão de árvores

A Prefeitura de Aracaju realizou na noite desta quinta-feira (10), uma audiência pública com os moradores do bairro Luzia. O encontro aconteceu no Tropical Club e teve como objetivo dialogar com a população sobre a supressão das árvores localizadas no entorno do canal da rua Francisco Moreira.

A audiência foi conduzida por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), Empresa Municipal de Obras e Infraestrutura (Emurb) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) que apresentaram os aspectos técnicos e ambientais que justificam a necessidade da intervenção. De acordo com a equipe técnica, parte das árvores está comprometida e representa riscos tanto à segurança dos moradores quanto à estrutura do canal, que passará por obras de requalificação.

Durante a reunião, os moradores puderam expressar suas preocupações e apresentar sugestões. O espaço de escuta foi fundamental para esclarecer dúvidas e reforçar o compromisso da gestão com a transparência, o diálogo e a preservação ambiental.

Presente na audiência, o vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, destacou o compromisso da gestão com a participação popular. “O interesse da nossa gestão não é fazer nada de cima para baixo, mas construir com diálogo. A prefeita Emília Corrêa pediu que a gente viesse ouvir a comunidade e disse que pretende, pessoalmente, voltar aqui para conversar com os moradores. Sabemos das necessidades do bairro e da urgência de cuidar do canal, onde várias árvores já caíram ou estão comprometidas. A Prefeitura está presente, com diversas secretarias envolvidas, para explicar o que precisa ser feito e ouvir as contribuições dos moradores. Nada está sendo feito por estética, mas por necessidade, e contamos com a parceria da comunidade para que tudo aconteça da melhor forma possível”, afirmou Ricardo.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, também ressaltou a importância do diálogo direto com os moradores. “Muitas das situações relatadas pelos moradores não chegam até nós pela via formal. Por isso, encontros como este são fundamentais. Quando a população nos traz diretamente as demandas, conseguimos agir com mais rapidez. Nosso compromisso é buscar soluções reais, com diálogo, escuta ativa e responsabilidade técnica”, afirmou a secretária.

Morador da região há quase 30 anos, Aloísio Bonfim Costa também usou o espaço para apresentar sugestões relacionadas à mobilidade e à segurança. “Moro aqui há quase 30 anos e conheço bem os desafios da nossa comunidade. Um dos problemas que enfrento no dia a dia, e que atinge muitos vizinhos, é a sensação de insegurança em trechos de ruas cercadas por muros altos. São áreas de até 100 metros onde quem passa a pé, especialmente à noite, se sente vulnerável. Minha sugestão é que os condomínios possam adotar muros com grades na parte superior, o que ajudaria a iluminar melhor o entorno e dar mais segurança para todos. Outro ponto que levantei foi o trânsito após a mudança na Nestor Sampaio. Para quem mora do lado de cá, o acesso a pontos próximos ficou muito mais difícil. Tenho um relatório com sugestões de pequenas intervenções, como travessias sobre o canal em locais estratégicos. Sei que tudo depende de recursos e estudos técnicos, mas acredito que essas ideias podem contribuir para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida de quem vive aqui.”

Milton Lima, presidente da Associação de Moradores do bairro Luzia, reforçou antigas reivindicações da comunidade e demonstrou expectativa positiva quanto ao atendimento das demandas. “Represento os moradores do Luzia há anos e posso afirmar que essa audiência é um momento importante para retomar pautas antigas que seguem pendentes. Já apresentamos essas demandas em reunião anterior com a própria prefeita e com secretarias. Acredito que, desta vez, com essa gestão, essas mudanças vão sair do papel.”

Márcio Mota, presidente do Tropical Club e morador da região, destacou a importância do momento para o fortalecimento da confiança entre gestão pública e comunidade. “É muito simbólico e importante para a nossa comunidade que essa audiência esteja acontecendo justamente aqui, no Tropical Club. Há um ano, a prefeita Emília esteve aqui em campanha, fez promessas, e hoje vemos que ela está se esforçando para cumprir o que foi dito aos moradores. Sabemos das dificuldades para executar, pois tudo depende de recursos, mas é gratificante perceber esse compromisso. A presença do vice-prefeito, dos secretários e vereadores mostra que a gestão está preocupada com as necessidades da população. Acredito que todos que participaram da reunião saem daqui satisfeitos, por verem suas demandas sendo ouvidas de perto.”

Foto Karla Tavares /Secom PMA