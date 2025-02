PMA realiza capacitação sobre empatia e equidade racial para servidores

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), órgão da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), promoveu capacitação aos servidores municipais acerca do tema ‘Empatia e Equidade Racial, nesta sexta-feira, 14. O evento aconteceu no auditório da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), no bairro Ponto Novo.

O curso faz parte das ações que a atual gestão tem desenvolvido para a promoção de um ambiente de trabalho justo, respeitoso e inclusivo. Secretário da Seplog, Thyago Silva diz que falar de empatia e equidade racial não é apenas um exercício intelectual ou uma pauta momentânea, é uma necessidade urgente. Ele afirma, ainda, que a realização deste evento visa uma sociedade mais justa, onde a cor da pele não determine oportunidades, o respeito seja um valor inegociável e a equidade racial deixe de ser uma luta para se tornar uma realidade.

“A história nos mostra que a desigualdade racial tem raízes profundas, mas também nos ensina que mudanças são possíveis quando há união, consciência e ação. A empatia nos convida a sentir a dor do outro, a enxergar realidades diferentes da nossa e a compreender que ignorar uma injustiça também é uma forma de perpetuá-la. Mas empatia, por si só, não basta. Precisamos convertê-la em ação”, detalha Thyago.

Diretora da Esgap, Deyse Lima explica que a capacitação faz parte de um ciclo de palestras que a Escola de Governo proporcionará, ao longo do ano, voltado para a parte de inclusão. “Queremos despertar a atenção e, ao mesmo tempo, educar os nossos servidores para aquilo que são as práticas inclusivas, que precisa abranger diversos aspectos. Por isso, escolhemos este tema que pretende despertar o olhar sobre a importância de ser empático e agir com equidade”, afirma.

A capacitação foi ministrada pela servidora da Secretaria Municipal da Família da Assistência Social (Semfas), Elisângela Santos, e abordou assuntos relacionados ao tema, como respeito e empatia. “É importante falarmos sobre como atender bem as pessoas que chegam à procura de um serviço, como ser empático com os companheiros de trabalho, como escutar o outro e, o mais importante: como respeitar os demais. É fazer com que entendamos a importância de se colocar no lugar do outro”, conta.

Como coordenador de Artes e Educação da Diretoria de Educação Básica (DEB) da Secretaria Municipal da Educação (Semed), Alessandro Félix comenta que participar de um evento como este é muito importante para o seu trabalho. “As orientações passadas aqui, a partir deste tema, nos fazem pensar naquele aluno que, às vezes, não tem a possibilidade de ser percebido em relação aos seus talentos ou dons, independente da cor da pele ou raça. É uma criança, jovem ou adulto, um estudante que precisa ser despertado e pode mostrar muito do que aprendeu com a sua avó ou mãe, com seus ancestrais”, expressa.

Foto: Diego Souza/Ascom Seplog