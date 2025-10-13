Prefeitura  realiza reunião de alinhamento para terceira edição do Tamo Junto Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), realizou, na manhã desta segunda-feira, 13, uma reunião de alinhamento para os últimos ajustes da terceira edição do Tamo Junto Aracaju. A ação, que leva dezenas de serviços públicos diretamente aos bairros da capital, acontecerá no próximo sábado, 18, das 8h às 13h, no Centro Social Urbano (CSU) Professor Gonçalo Rollemberg Leite, localizado no bairro José Conrado de Araújo.

O encontro, realizado no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, reuniu secretários municipais e representantes de órgãos vinculados à Prefeitura, que discutiram os detalhes técnicos e operacionais do evento. Durante a reunião, foram apresentadas as demandas necessárias à execução da ação, além de novas estratégias para aprimorar a experiência da população.

O secretário municipal de Governo, Itamar Bezerra, destacou a importância do projeto e a motivação que ele representa para toda a gestão. “O Tamo Junto é algo que faz pulsar o coração da prefeita Emília Corrêa. O olhar dela para a cidade está inflamado no melhor sentido, o de querer entregar o melhor para Aracaju. Cada Tamo Junto é como se trouxesse vida nova para aquele lugar. O que queremos não é apenas uma entrega local, mas passar uma mensagem de que a cidade precisa reviver como um todo. Cada edição é uma experiência única, porque cada bairro tem suas peculiaridades. É o novo se somando ao que já aprendemos nas edições anteriores. O que esperamos é energia, alegria, e que as pessoas saiam felizes. Que a gestão seja contemplada como um presente, com todo mundo abraçado ao final”, afirmou.

Já o coordenador do projeto Tamo Junto Aracaju, Robert Fraga reforçou ainda a relevância dos encontros preparatórios para o sucesso do projeto. “Essas reuniões são muito importantes para que possamos alinhar o sucesso do evento e fazer entregas com perfeição e qualidade, com o envolvimento de todas as secretarias. O Tamo Junto precisa estar impecável para a nossa população. Essa terceira edição será realizada no dia 18 de outubro, das 8h às 13h, no Centro Social Urbano Professor Gonçalo Rollemberg Leite, conhecido como CSU, localizado na Rua de Alagoas, no bairro José Conrado de Araújo”, reforçou.

A secretária municipal da Comunicação Social, Gleice Queiroz, ressaltou o papel do Tamo Junto Aracaju como um marco na aproximação entre a gestão e a população. “O Tamo Junto nasce da necessidade de a Prefeitura estar presente nos bairros. Há mais de 10 anos, Aracaju não tinha um programa com essa proposta. A última vez foi na gestão do ex-prefeito João Alves Filho, com o Prefeitura nos Bairros. Agora, retomamos essa ideia com uma nova estrutura e uma comunicação moderna. A Secom tem garantido toda a logística de divulgação para que a população saiba quais serviços estarão disponíveis no sábado. Além disso, faremos a transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura no YouTube, para que todos possam acompanhar o que está sendo ofertado”, afirmou.

