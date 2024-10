PMA reativará canais de comunicação institucional na segunda

Após cumprir as normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, que regulamenta as eleições no Brasil e restringe a veiculação de publicidade institucional por órgãos públicos durante o período eleitoral, a Prefeitura de Aracaju reativará todos os canais de comunicação institucional do município na próxima segunda-feira, dia 28. Com isso, voltarão ao ar a Agência Aracaju de Notícias, hospedada no site institucional (aracaju.se.gov.br), bem como os perfis da administração municipal nas redes sociais.

O secretário municipal da Comunicação Social de Aracaju, Elton Coelho, explica que toda a publicidade institucional do município estava suspensa desde o último dia 6 de julho devido às eleições municipais, conforme exigido pela legislação vigente de modo a garantir igualdade de condições entre os candidatos durante o pleito eleitoral.

“A partir da próxima segunda-feira voltaremos a compartilhar as informações sobre programas, projetos, obras e ações realizados pela Prefeitura de Aracaju em prol da população aracajuana, a partir de uma comunicação profissional alicerçada nos pilares democráticos, sempre em conformidade com os princípios legais e com o objetivo de comunicar diretamente com o cidadão e garantir a transparência para a sociedade”, pontua o gestor da Secom.

Apesar das restrições impostas pela legislação, o secretário da Comunicação Social ressalta que, mesmo durante o período eleitoral, a Prefeitura de Aracaju manteve comunicação com a sociedade, seja assegurando a publicidade de caráter legal, a exemplo do Diário Oficial e dos canais de ouvidoria e de transparência ativa, bem como o atendimento às demandas da imprensa.

“Ao longo da próxima semana retomaremos também a produção semanal do nosso podcast, A Cidade em Ação, com programa inédito todas as quintas-feiras, e recolocaremos no ar a Rádio Corredor PMA, que tem programação diária ao vivo e pode ser acessada internamente, por todos os servidores do município a partir de suas estações de trabalho, e que também está disponível para toda a população a partir de um link multiplataforma ou pelo aplicativo RadiosNet”, pontua Elton Coelho.

Fonte e foto AAN