PMA reconstrói e entrega nova passarela na Orla de Atalaia em apenas 72 horas

A Prefeitura de Aracaju, entregou no último sábado, 1º, uma nova passarela na Orla de Atalaia, um dos principais cartões-postais de Aracaju. A estrutura foi construída e entregue em apenas 72 horas, substituindo a antiga, que estava bastante deteriorada e necessitava de reparos. A nova estrutura foi projetada para melhorar a mobilidade da orla para pedestres e turistas que circulam pela região já que anterior apresentava diversos problemas estruturais, incluindo buracos e falta de acessibilidade.

O diretor de operações da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Diego Carvalho, explicou como aconteceu o processo. “A antiga passarela estava toda deteriorada, sem acessibilidade e causava muitos acidentes. Então, nós removemos, fizemos terraplanagem e construímos uma nova estrutura com acessibilidade, garantindo que cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida possam circular com segurança. Também implementamos drenagem para evitar acúmulo de água no período de chuvas e gramado para conter o avanço da areia.”

A situação da passarela antiga preocupava tanto moradores quanto visitantes. A turista paulista Silvanete Souza relatou a diferença: “Uma, duas semanas antes, eu vim aqui e estava horrível. A gente achava que ia cair, mas, graças a Deus, depois dessa obra, ficou muito bom!”. Além disso, atende a uma demanda antiga da população, como destacou Jessé de Oliveira, vendedor ambulante há 21 anos: “Tava passando da hora de ter feito isso aí. Aqui é o coração da orla, a chegada dos arcos, a concentração dos turistas. A passarela estava muito feia há muito tempo. Agora ficou essa belezura, graças a Deus. Mudou 100% para melhor.”

Essa melhoria já vem sendo percebida por quem trabalha na região. Rodrigo Calixto, que trabalha como garçom na praia há quase quatro anos, enfatizou o impacto positivo da obra: “Facilitou muito o acesso dos cadeirantes. Antes, com a passarela de madeira cheia de buracos, eles nem desciam. Agora, muita gente que antes evitava passar por aqui está voltando.”

Além da funcionalidade, a revitalização trouxe um novo visual para a orla. Pedro Yure, que entrega panfletos na praia, destacou a transformação: “Era uma ponte velha, caindo aos pedaços. Essa nova construção deu um novo visual e organização. Agora, o pessoal chega aqui, vê a praia e gosta.”

A estudante Ana Cecília Aragão também aprovou a mudança: “Achei bem interessante essa proposta de uma nova passarela. Melhorou muito, principalmente para os turistas. A praia já estava precisando dessa renovação. Agora ficou um ambiente mais limpo e bonito.”

Com essa nova estrutura, a Orla de Atalaia ganha um reforço na mobilidade urbana. A expectativa é que a passarela contribua para melhorar a experiência de moradores e visitantes.

Foto Ronald Almeida / SECOM PMA