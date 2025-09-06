PMA reforça limpeza na Barão de Maruim e vias de acesso para desfile do 7 de Setembro

Com a proximidade das comemorações alusivas à Independência do Brasil, que neste ano celebra 203 anos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), intensificou os serviços de limpeza na avenida Barão de Maruim e em suas principais vias de acesso. O objetivo é preparar o tradicional corredor do desfile cívico, organizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que em 2025 traz como tema “Educação que transforma: Inclusiva, Inovadora e Sem Fronteiras”.

As ações vêm sendo realizadas ao longo da semana e incluem varrição, capinagem e coleta de resíduos, em complemento ao cronograma regular da Emsurb. Para reforçar a conservação do espaço, também está sendo feita a pintura dos meios-fios, conferindo mais visibilidade à sinalização e um aspecto renovado à via.

De acordo com o assessor técnico da Emsurb, Lauro Maia, os trabalhos foram ampliados para além da avenida. “Além das equipes atuando em toda a extensão da Barão de Maruim, temos desde a semana passada dois mutirões em andamento, no Centro e no bairro São José. Essas forças-tarefas incluem também as vias paralelas à avenida, que devem receber maior fluxo de pessoas no 7 de Setembro”, destacou.

Os preparativos se estendem às áreas verdes e praças que recebem atos simbólicos da Semana da Pátria. Na praça Fausto Cardoso, onde há uma equipe fixa diariamente, os serviços de limpeza foram reforçados em função da abertura oficial das comemorações. Já nas praças da Bandeira e Camerino, as atividades incluíram roçagem mecanizada e pintura de bancos e canteiros.

Estrutura para o feriado

No dia 7 de setembro, cerca de 600 alunos de nove escolas da rede pública municipal irão desfilar em homenagem à Independência. Para garantir a ordem e a limpeza durante o evento, a Emsurb montou um planejamento especial de atuação.

A partir das 6h, aproximadamente 70 agentes estarão distribuídos ao longo do corredor da Barão de Maruim e nos pontos de concentração, assegurando a limpeza do espaço. Após os desfiles, outros 50 profissionais farão o repasse da higienização, com o apoio de dois caminhões coletores. Além disso, serão instalados 60 contêineres, distribuídos em formato de ilhas, ao longo do percurso, para facilitar o descarte de resíduos e evitar a dispersão do lixo.

Outro ponto de atenção será a organização do comércio ambulante. Cerca de 30 fiscais da Diretoria de Espaços Públicos da Emsurb atuarão durante todo o evento orientando os vendedores a ocuparem preferencialmente as vias transversais, de forma a não comprometer o fluxo de pessoas nem a visibilidade do público.

