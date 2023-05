PMA renova convênio com a ABIH/SE para divulgação de Aracaju

A Prefeitura de Aracaju renovou, na manhã desta sexta-feira, 12, o convênio com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH/SE) para divulgação da capital como destino turístico. Formalizado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, o termo de fomento assegura o repasse de R$1,5 milhão para propagar a cidade em todo o território nacional, impulsionando o turismo e aumentando o fluxo de visitantes no município. Custeado com recursos próprios do Tesouro Municipal, o convênio terá validade de oito meses e incluirá a captação de eventos, participação em feiras e festivais, além de marketing digital e offline.

“Este é um convênio muito importante e que estamos firmando pela segunda vez, assegurando o repasse de R$1,5 milhão para que a ABIH divulgue a nossa cidade. É uma parceria que permite mostrar a nossa capital para as agências de turismo, para os guias, às empresas que fazem parte do segmento, propagando as nossas potencialidades e belezas naturais que encantam a todos que nos visitam. Aracaju é a porta de entrada do nosso estado e investir na sua divulgação é investir na divulgação de Sergipe como um todo. Portanto, é uma ação que movimenta toda a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e desenvolvimento”, destacou Edvaldo.

Ao renovar a parceria, o prefeito ressaltou que a iniciativa integra o Planejamento Estratégico e que foi instituída em 2021, como forma de fortalecer os setores ligados ao turismo, no período pós-pandemia. Ele ressaltou também que os resultados positivos conquistados motivaram a ampliação do repasse. “Aumentamos em 50% porque vimos os resultados. Somente no Carnaval, tivemos um aumento de 62% no que diz respeito à atração de turistas para a nossa capital e, durante o ano inteiro, registramos um aumento de 26% na chegada de passageiros no aeroporto Santa Maria. São dados que mostram o sucesso do convênio passado e que já nos sinalizam para um retorno ainda maior neste ano”, afirmou.

Edvaldo reiterou ainda que os recursos para a renovação em 2024 já estão garantidos. “Investir no turismo é investir em emprego, renda, em progresso e em desenvolvimento. É contribuir para que uma cadeia produtiva seja movimentada, para que os taxistas, motoristas de aplicativo, bares, restaurantes, hotéis, entre outros segmentos, possam lucrar. Então, este será um esforço que continuaremos tendo para que o convênio seja mantido, ampliando as ações de divulgação da nossa cidade para que mais turistas venham nos visitar”, completou.

Presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis Seccional Sergipe, Antônio Carlos Franco Sobrinho celebrou a renovação do convênio entre a entidade e a Prefeitura. “É a continuação do convênio que fizemos em 2021/2022, quando capacitamos mais de 1.400 agentes de viagem no Brasil, fizemos várias parcerias com operadoras, e que foi um sucesso. Então, nada melhor do que dar prosseguimento a essa parceria hoje, permitindo que façamos ainda mais e que tenhamos um 2023 ainda melhor, pois já iniciaremos com a massificação dos nossos festejos juninos, do Pré-Caju e de outros grandes eventos. Nossa obrigação, agora, é promover e divulgar”, frisou.

Plano prático

O presidente da ABIH detalhou ainda como se dará o plano de trabalho. “Temos o planejamento de visitar mais de 20 cidades no Brasil, fazer várias capacitações, vários treinamentos, várias parcerias com operadoras. Temos também algo inovador agora no convênio que é a captação de eventos, vamos trabalhar para trazer eventos aqui para nossa capital, o que será muito importante. É o momento que a ABIH agradece ao prefeito e toda a sua gestão pela confiança na entidade. Nos resta agora apresentar os resultados esperados e trabalhar, trazer mais turistas aqui para a nossa capital, gerando mais emprego e mais renda”, completou.

O Termo de Fomento terá vigência de oito meses e será executado pela ABIH com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, que será responsável por acompanhar a realização das ações. Entre as atividades que serão desenvolvidas estão o fortalecimento das parcerias com operadoras de turismo, Road Show, captação de eventos, participação em feiras e festivais de turismo, produção de brindes e materiais de divulgação, marketing digital e offline para a promoção do destino, além da realização de um Famtour e dois Famtrips.

Sucesso

O primeiro convênio entre a Prefeitura e a ABIH foi formalizado em setembro de 2021, com o objetivo de contribuir com a retomada dos segmentos ligados ao turismo, afetados de maneira substancial pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa destinou R$ 1 milhão para a entidade e fez parte das ações estabelecidas no +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda. O termo teve validade até 2022 e também foi custeado pelo Tesouro Municipal.”Esse é um processo contínuo e que resulta da organização financeira do município, onde, inicialmente, despesas supérfluas foram cortadas e as essenciais, principalmente as despesas com o segmento social, foram priorizadas”, explicou o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, continuando.

“Com isso, o município passou a ter capacidade de investir e de formular políticas públicas, iniciando programas novos, focados em desenvolvimento econômico e social. Esse convênio com a ABIH é fruto dessa política e neste momento estamos colhendo os resultados, em um ciclo muito positivo. Se você faz investimento, se você melhora a infraestrutura econômica, a infraestrutura social, se você capacita melhor os nossos jovens, você consegue fazer com que a economia gire, esse resultado significa mais emprego, significa mais renda e isso retroalimenta. Desde 2021 temos tido crescimento contínuo no número de empregos e em 2022 superamos a marca. Agora, em 2023, somente nestes primeiros três meses, novamente batemos o recorde na geração de emprego e renda em nossa capital”, reforçou.

‘Aracajuar’

Durante o ato para assinatura do convênio, também foram apresentados os resultados de uma campanha municipal para a promoção e divulgação de Aracaju como destino turístico, o projeto ‘Aracajuar’. Executada pela Secretaria Municipal de Turismo, a iniciativa teve como finalidade ampliar a propagação da capital sergipana nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco, durante a estação mais quente do ano, o verão. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão, através de emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro. “Estamos comprometidos com a divulgação da nossa capital e seguiremos desta maneira. Aproveito para agradecer ao deputado Gustinho Ribeiro pela destinação de recursos para uma ação tão efetiva e importante”, disse o prefeito Edvaldo Nogueira.

“É um trabalho conjunto que fazemos e que tem dado muito certo, pois tem colocado a nossa capital entre os destinos mais procurados do país. Além desta parceria com a ABIH, também temos esse outro projeto, o ‘Aracajuar’, que é voltado para o verão. Nós vendemos a ideia de que o verão em Aracaju é diferenciado também, nós temos sol, nós temos beleza e temos um grande Réveillon que é patrocinado e feito pela Prefeitura. Enfim, são projetos que se agregam e que desenvolvemos para que a nossa capital seja propagada, cada vez mais”, completou o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga.

