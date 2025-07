PMA transforma ponto de descarte irregular e reforça limpeza de manguezal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou, entre os dias 22 e 23 de julho, duas importantes intervenções voltadas ao combate ao descarte irregular e à proteção de áreas verdes da capital. As atividades ocorreram em pontos distintos da cidade: uma no bairro Salgado Filho, com a revitalização de uma área degradada, e outra no bairro Jardins, com a limpeza de mangue no Parque Ecológico Tramandaí.

Na última terça-feira, 22, a gestão municipal promoveu uma nova ação de combate ao descarte irregular de resíduos sólidos. A iniciativa, que integra o projeto de transformar áreas degradadas em espaços paisagísticos, teve como foco um ponto crítico localizado na esquina da Rua Jorge Pereira Porto com a Avenida Pedro Paes Mendonça, no bairro Salgado Filho.

O local, que registrava uma média diária de coleta de 20 toneladas de entulhos provenientes da construção civil, recebe limpeza regularmente três vezes por semana. No entanto, a força-tarefa mobilizada nesta ação teve como diferencial a proposta de revitalizar o espaço, unindo limpeza e paisagismo.

Mais de 10 agentes participaram da atividade, que incluiu o plantio de mudas e a instalação de elementos decorativos no espaço anteriormente degradado. Durante a execução, foram aplicados aproximadamente 70 metros quadrados de grama, além do plantio de mudas de espécies voltadas às áreas urbanas. Para além, foram utilizados 32 pneus pintados e brita, visando reforçar o embelezamento do local e evitar novos descartes irregulares.

Segundo o assessor técnico da Emsurb, Lauro Maia, a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação do meio ambiente urbano e o bem-estar da população. “Ainda instalamos placas de cunho educativo, promovendo a conscientização sobre a destinação correta de resíduos e valorizando os espaços públicos da cidade”, destacou.

Na manhã desta quarta-feira, 23, a Emsurb realizou mais uma atividade, desta vez no Parque Ecológico Tramandaí, localizado no bairro Jardins, zona sul da capital. A iniciativa teve como foco a retirada de lixo acumulado na área do manguezal, com o objetivo de reduzir os impactos ecológicos na região.

A ação contou com a atuação de equipes especializadas que, desde as primeiras horas do dia, estiveram mobilizadas para realizar a limpeza dentro do mangue.

De acordo com Lauro Maia, a iniciativa atende a uma demanda da população e da gestão municipal. “A Emsurb está realizando a limpeza do mangue do Tramandaí, aqui no bairro Jardins, atendendo a uma solicitação da prefeita e da própria população. As equipes foram mobilizadas e, desde as primeiras horas do dia, estão atuando na limpeza de toda a região”, explicou.

Moradora do bairro Jardins, Inês dos Santos Figueiredo reconhece a importância da ação para a preservação ambiental. “Esse mangue é uma área muito importante para o nosso bairro e para toda a cidade. Ver a Emsurb realizando essa limpeza é motivo de alegria, porque traz de volta a esperança de ver esse espaço revitalizado. A ação melhora o visual, ajuda a preservar o meio ambiente e contribui para a qualidade de vida da população. Parabenizo a Emsurb por esse trabalho tão necessário. Que venham mais iniciativas como essa”, afirmou.

Para a analista ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), Manuela Carla Santos, a conscientização da população é essencial para preservar os ecossistemas locais. “Os resíduos sólidos são os principais agressores das áreas de manguezal em Aracaju, especialmente aqui no Tramandaí. Por isso, é fundamental conscientizar a população para que não faça descartes irregulares nesses locais e utilize os pontos corretos de coleta. Além disso, é importante que todos colaborem com as ações de limpeza”, concluiu.

Foto: Plácido Noberto