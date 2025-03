Poda preventiva de árvores: saiba quando acionar a Energisa em Sergipe

Poda preventiva deve ser realizada para evitar galhos na rede elétrica

Você sabe quando acionar a Energisa para realizar a poda de árvores? A poda preventiva dever ser realizada pelo poder público, mas quando os galhos estão próximos da rede elétrica a Energisa deve ser acionada para realizar o serviço com segurança. A distribuidora reforça que os cuidados devem começar com o plantio observando as distâncias de segurança e a realização das podas preventivas regularmente.

Os galhos próximos da rede elétrica podem provocar a interrupção do fornecimento de energia. O gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Thyago Tanouss, explica que a Energisa realizou mais de 167 mil podas de segurança em 2024 para evitar transtornos para os clientes.

“Esses galhos na rede elétrica podem ocasionar curtos-circuitos, rompimento de cabos, interrupção do fornecimento de energia e até mesmo energizar a árvore, elevando o risco de incêndio e choque elétrico. Nos dias de chuvas e ventania, o risco é potencializado, por isso a importância de plantar árvores em locais adequados e realizar a poda preventiva”, alerta.

Ainda segundo Thyago, os serviços de manutenção no espaço público são de responsabilidade das prefeituras. Em áreas privadas, cabe ao proprietário, responsável pelo imóvel ou condomínio contratar um profissional capacitado. A Energisa só realiza o serviço de podas quando os galhos tocam ou estão muito próximos aos cabos de energia.

Em caso de quedas de árvores nas ruas, as prefeituras devem ser acionadas para remoção das árvores. A Energisa também pode ser acionada, caso seja necessário o desligamento da rede elétrica para atuação dos profissionais com segurança.

Orientações de segurança

-Não plante árvores próximas ou embaixo de redes previamente instaladas;

-Escolha plantas e árvores que não cresçam muito no seu jardim;

-Na área rural, respeite a faixa de servidão da rede elétrica, devendo ter uma distância mínima de segurança de 10 metros em relação ao traçado da rede;

-Redobre o cuidado ao subir nessas árvores ou utilizar varas e barras metálicas para tentar cortar galhos ou até mesmo colher frutos;

-Não faça podas de árvores que estiverem próximas ou em contato com a rede elétrica, pois os galhos podem tocar os fios e energizar a árvore. Nesses casos entre em contato com a Energisa;

-Em propriedades particulares, a responsabilidade da poda é do dono do imóvel. Caso a árvore esteja próxima à rede, o cliente deve entrar em contato com a Energisa e solicitar o desligamento da rede para que o serviço seja realizado com segurança pelo profissional contratado.

Texto e foto Adriana Freitas