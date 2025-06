Podas de árvores: saiba o que fazer quando galhos estão próximos da rede elétrica 

A distribuidora já realizou mais de 55 mil podas de segurança

As árvores desempenham um papel essencial, mas quando plantadas em locais inadequados e sem a devida manutenção, podem causar transtornos para a população. As árvores precisam ser plantadas em locais adequados e realizada a manutenção preventiva com regularidade.

O gerente de construção e manutenção da distribuição da Energisa Sergipe explica que a manutenção preventiva das árvores em locais públicos é de responsabilidade das prefeituras municipais. A Energisa já realizou mais de 55 mil podas somente este ano para evitar a interrupção do fornecimento de energia para os clientes.

“A Energisa só atua quando os galhos estão próximos ou tocando na rede elétrica, mas é importante que a poda seja realizada com regularidade para evitar que os galhos cheguem na rede elétrica e causem a interrupção do fornecimento de energia”, orienta.

Já quando a árvore está localizada numa área privada, como no terreno de uma casa, por exemplo, cabe ao proprietário do imóvel ou terreno contratar um profissional treinado, para realizar esta atividade de forma preventiva. A Energisa só deve ser acionada, por questões de segurança, quando os galhos já estão muito próximos da rede elétrica.

Ainda segundo Thyago, nos casos em que há queda de árvores em virtude de fortes chuvas ou acidentes graves, como uma árvore caída sobre um veículo, é necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros e prefeituras municipais.

Projeto Vera

Com o objetivo de identificar de forma ágil árvores que oferecem algum risco à segurança da rede elétrica, a Energisa Sergipe implantou o Vegetation Recognition Action (VERA), um sistema que utiliza inteligência artificial para otimizar o planejamento e execução de podas que estejam próximas à rede elétrica. Desde a implantação em março de 2024, já foram cadastradas 23.279 árvores e executadas mais de 55 mil podas de segurança com o auxílio do VERA.

“Essa tecnologia combina recursos de inteligência artificial, captura de imagens através de diversos tipos de fontes como câmera e algoritmos de predição que ajudam a identificar as espécies das árvores e a distância que elas estão da rede elétrica. A expectativa é reduzir as ocorrências de interrupção do fornecimento por contato da vegetação com a rede elétrica”, explica Thyago.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas