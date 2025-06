Podcast do HUL-UFS leva saúde e educação à população com linguagem simples

Tornar o conhecimento em saúde mais acessível à população é o foco do novo projeto do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Desde abril, a instituição transmite quinzenalmente o podcast ‘Vozes que Transformam’, uma iniciativa da Unidade E-Saúde em parceria com a Rádio Lagartto FM, que vem promovendo discussões informativas e educativas com linguagem simples e conteúdo validado por especialistas.

Transmitido ao vivo pelo canal da rádio e pelo YouTube institucional do hospital universitário, o produto discute temas atuais ligados à saúde pública, como boas práticas clínicas, inovações tecnológicas, prevenção de doenças e os desafios do sistema de saúde. A partir de junho, os episódios também estarão disponíveis no Spotify, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.

O podcast tem a proposta de ser uma ferramenta de educação em saúde voltada à população, além de promover a integração entre profissionais, estudantes e colaboradores dos hospitais universitários federais de Sergipe, em Lagarto e Aracaju. Médicos, enfermeiros, acadêmicos e técnicos participam dos debates, apresentando diferentes perspectivas e contribuindo para a qualificação do atendimento.

Segundo Antoniele Pimentel, chefe da Unidade E-Saúde e idealizadora do projeto, o objetivo é democratizar o acesso à informação confiável e promover o diálogo entre especialistas e a comunidade. “A parceria com a emissora Lagartto FM tem sido essencial para essa ampla difusão, permitindo que o conteúdo chegue tanto aos ouvintes tradicionais quanto aos usuários de plataformas digitais”, afirmou.

Confira os temas já abordados

Episódio 1: Comissões de pele nos hospitais universitários da UFS/Ebserh – dinâmica, tratamentos e impacto na vida do paciente. Clique aqui para acompanhar.

Episódio 2: Enfrentamento à sazonalidade das síndromes gripais na pediatria do HUL-UFS – estratégias de organização e suporte. Clique aqui para acompanhar.

Episódio 3: Simulação realística na saúde – o futuro da formação profissional na UFS – Campus Lagarto.Clique aqui para acompanhar.

Episódio 4: Desmistificando os editais de iniciação científica e tecnológica no HUL-UFS: oportunidades e impacto na formação profissional. Clique aqui para acompanhar.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto HUL-UFS