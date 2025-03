O convidado do Podcast Podmaisvezes nesta terça-feira (26), com Heliomarto, foi o ex prefeito de Campo do Brito Marcell Souza, que sempre teve muito cuidado com o Agreste sergipano, por dois mandatos, além de eleger o seu sucessor.

No bate papo, o ex prefeito anunciou que é pré candidato a deputado estadual e que vai levar a experiência do mandato de prefeito para a Assembléia Legislativo.

Para Marcell Souza, “o zelo com o dinheiro público é primordial a uma homem público”, afirmou.