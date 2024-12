Podcast Podmaisvezes, com Heliomarto recebeu os médicos Kleber Santana e Tássia Lorena

No episódio do Podcast Podmaisvezes, apresentado por Heliomarto, o Abençoado, quem esteve presente foram os médicos Kleber Santana e Tássia Lorena, ambos SAMU e no bate papo, eles falaram sobre as bases do SAMU no estado, os atendimentos que são feitas pelas equipes, seja ela avançando com médicos ou com os enfermeiros e as motolancias. “O que percebemos é que o serviço prestado pelo SAMU Sergipe é muito bem distribuído e organizado na sua essência

Eles explicaram ainda que uma equipe em uma ambulância, pode ir com um médico(a), um enfermeiro (a) um condutor, e outra ambulância pode ir com um enfermeiro (a) e o condutor e ainda existe as motolancia e o GTA.

Ainda segundo os médicos, há dois anos vem mantendo parceria com o GTA outra novidade e que o Ciosp conta com equipes do SAMU para direcionar e informar a força de segurança a necessidade do apoio.

O superintendente do SAMU Ronie Barbosa participou simultâneo no podcast, pois o mesmo estava em missão adquirindo as novas ambulâncias do SAMU que irão atuar no estado de Sergipe. O trabalho em equipe é muito importante, disse Ronie porque cria um ambiente de harmonia e de confiança.

“O trabalho está correndo tudo dentro do programado por toda equipe do SAMU e agradeço ao Governo do Estado e ao Secretário da Saúde Cláudio Mitidieri pelo apoio que vem dando ao SAMU disse o superintendente, Ronie Barbosa”, disseram os médicos.

Episódio completo vocês assistem pelo YouTube podmaisveze