Podcastpodmais conversa com delegado André Davi: “se for convidado, aceito”

Quem esteve no Podcastpodmais apresentado pelo médico veterinário Heliomarto, o Abençoado, no último dia 22 foi o delegado de policia André David, suplente de deputado federal.

Durante o bate papo, o Delegado começou informando no início do Podcast de sua dificuldade em entrar na polícia, afirmando que não passou fome, mas teve muitas dificuldades e que não pensava em ser delegado e que não gostava do direito, só que um dia estava estagiando em uma delegacia e foi quando despertou.

Ainda disse que passou que passou 1 ano e 6 meses na academia de polícia e a primeira delegacia que assumiu foi a de Poço Redondo e depois Estância, Lagarto e mais adiante, o Cope, Denarc e atualmente está na 2ª delegacia.

Após falar de sua carreira, André Davi abordou política, o delegado lembrou da frustração na campanha passada quando ficou suplente de deputado federal, afirmando que, na verdade ele ganhou e que a eleição dele foi tomada na “tora”, sem se referir a ninguém e ainda contou do parecer e voto do Alexandre De Moraes ministro do STF, que concordava com o pedido dos advogados do delegado mas foi voto vencido e ficou com de 4×3.

Por fim, André David falou sobre o apoio a candidata Emília Corrêa nesse segundo turno e que não descarta a possibilidade de assumir um cargo na área de segurança da capital, caso de Emília seja eleita.

Com sua forma de enfrentar a criminalidade, ele disse que vai continuar a defender a sociedade e fazer sempre que tiver malandro querendo afrontar a pessoa de bem.