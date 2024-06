Poder feminino e diversidade marca noite de ‘Elas no Comando’

Por meio do ‘Elas no Comando’, todas as quintas-feiras do Arraiá do Povo são embaladas por artistas mulheres. Na segunda noite da iniciativa, realizada neste dia 13, mais uma vez o protagonismo feminino foi o principal elemento do Palco Rogério, onde os clássicos juninos, o forró eletrônico e o sertanejo tomaram conta da praça de eventos a partir das apresentações de Samyra Show, Naiara Azevedo e Márcia Fellipe. Nem mesmo as chuvas que atingiram a capital sergipana durante todo o dia intimidaram o público, que compareceu à Orla da Atalaia para prestigiar as cantoras.

A enfermeira Camila Lima, de 32 anos, foi uma das forrozeiras que, mesmo sob as condições climáticas adversas, não perdeu o otimismo e a euforia de acompanhar seu ídolo. Com seu guarda-chuva sobre a cabeça, ela contou que chegou a pedir folga do trabalho para não perder a chance de acompanhar Samyra Show. E todo o esforço valeu a pena, uma vez que, além de ter conseguido acompanhar a apresentação da artista, quando Samyra Show desceu do palco para cantar com o público, Camila teve a oportunidade de abraçar a cantora. “Eu gosto muito de Samyra, gosto muito das músicas dela. Eu sempre gostei de São João, todo ano eu estou por aqui”, disse.

A quinta-feira sob o comando das mulheres tem se consolidado como um momento para ser vivido entre amigas. Ao lado de quatro amigas, a corretora de imóveis Roany Santana, 28, destaca que a iniciativa de trazer apenas artistas femininas tem aproximado várias mulheres dos shows. “Eu acho excepcional a proposta do Governo de Sergipe, porque não só valoriza as vozes femininas, como também traz o público feminino mais para perto. Todo mundo consegue curtir numa boa e também prestigiar essas artistas que a gente tanto ama”, elogiou, acrescentando que ela e suas amigas pretendem marcar presença em todas as quintas-feiras do Arraiá do Povo para aproveitar a noite das mulheres. “Nossa intenção é curtir o máximo possível”, frisou.

A paranaense Maria Eduarda, 18, mora em Aracaju há dois anos, e também aproveitou a noite do projeto ‘Elas no Comando’ para curtir ao lado da amiga, Ana Luiza dos Santos, de Aracaju. Para as jovens, o momento de protagonismo feminino no Arraiá do Povo faz com que as narrativas vividas pelas mulheres sejam colocadas em destaque.

“Eu acho muito importante essa representatividade, porque hoje em dia nós vemos bastante homens no forró, nesse lado sertanejo, contando a história do homem, daí vem uma mulher e bate de frente com aquilo, conta também o lado dela, e eu acho muito bom ter um dia só das mulheres, representando as mulheres”, destacou Maria Eduarda. “Eu acho ‘da hora’ a quinta-feira só com mulheres, porque é forró, sertanejo, e elas contam várias histórias. Gosto das músicas da Naiara, do sofrimento dela, como ‘50 reais’, que eu cresci escutando”, complementou Ana Luiza.

Diversidade musical

A cearense Samyra Show foi a responsável por abrir a segunda noite do ‘Elas no Comando’. Com repertório que contou com os clássicos do forró, além de releituras de outras gêneros musicais, a artista levou sua energia ao Palco Rogério e cativou o público. “Para mim, é muito gratificante estar aqui mais uma vez, no ‘País do Forró’. É sempre maravilhoso estar em Sergipe, é muito incrível”, afirmou a cantora.

Na sequência, Naiara Azevedo subiu ao Palco Rogério e embalou o público com suas canções, cujas letras abordam a perspectiva feminina do sertanejo. Para a artista, o ‘Elas no Comando’ é importante por dar mais visibilidade para as artistas femininas. “Que seja a primeira edição de muitas, e espero estar presente em várias delas. Eu acho que esta é a importância: dar essa voz às mulheres de todos os segmentos. Mulheres que estão começando, mulheres que estão aí no meio do caminho, mulheres que já têm sucesso. É a inclusão”, considerou a artista.

Após a sofrência do sertanejo, a segunda edição do ‘Elas no Comando’ foi encerrada com muito forró eletrônico. A amazonense Márcia Fellipe, conhecida como ‘A fenomenal’, destacou a diversidade musical presente no evento, reflexo de um país igualmente plural. “O forró abrange os nossos Norte e Nordeste, e eu fico feliz demais. E eu tenho influência não só do Nordeste, mas do nosso país como um todo, que é muito rico em cultura, na musicalidade”, pontuou.

A cantora também chamou a atenção para o papel da iniciativa na valorização das artistas femininas. “Hoje a mulherada está no comando. Eu fico feliz demais por todas nós. Quando a mulherada conquista um espaço que tem respeito e reconhecimento, a gente só tem de aplaudir e transbordar o coração de gratidão por todas”, concluiu Márcia Fellipe.

País do Forró

