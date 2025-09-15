Poemis Produções apresenta Chiko Queiroga Show: “Sob a Luz”

Dia 20 de setembro a partir das 20:30 horas no teatro Tobias Barreto, será uma noite inesquecível e ficará marcada no coração, daqueles que tiverem o previlégio de desfrutar do retorno de Chiko Queiroga à carreira solo, comemorando quarenta anos de carreira e ainda lançando seu novo álbum: “SOB A LUZ”.

Em um show vibrante onde interpretará com sua banda, sucessos consagrados que todos vocês adoram e novas belas canções, incluindo algumas em ritmo pop, para

rejuvenescer os nossos sentimentos.

Teremos dois convidados: Marlon Rossi (o maior imitador do Brasil). E Luciano Magno um dos maiores guitarristas do país.

E duas participações especiais: Fabio Lima (cantor/compositor), grande referência da noite Sergipana e Sophia Luna (cantora/compositora), jovem de 19 anos que ganhou o Festival Musical de Itabaiana.

Dia 20 de setembro no teatro Tobias Barreto. às 20:30 horas, Chiko Queiroga com o show SOB A LUZ.

IMPERDÍVEL.

Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no site outgo.com.br/chiko-queiroga-40-anos

Texto e foto assessoria