POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DE UM CASAL SUSPEITO DE FURTAR UM CACHORRO NO DA CIDADE CENTRO DE ARACAJU

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana (DM), divulgou a imagem do casal suspeito de furtar um cachorro da raça Rat Terrier no Centro de Aracaju. O crime ocorreu por volta das 18h da última segunda-feira (28), em frente à residência da vítima.

De acordo com as investigações, o casal caminhava pela localidade quando a mulher se aproximou do animal, que usava coleira com identificação, e o levou. A ação foi registrada por câmeras de segurança da região, permitindo à equipe policial identificar a dinâmica do crime.

O cachorro ainda não foi localizado. A Polícia Civil solicita que informações sobre a identidade ou paradeiro do casal sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

