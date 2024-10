Polícia prende suspeito que matou homem para vingar morte do pai

A Delegacia de Tomar do Geru informou que esclareceu o homicídio que ocorreu em janeiro deste ano. Um homem suspeito do crime foi preso com apoio da Polícia Militar na festa do carro de bois em Tomar do Geru. A investigação contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol). A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 2.

De acordo com o delegado Bruno Santana, o suspeito, de 20 anos, teria praticado o crime para vingar a morte do pai, que ocorreu em 2011. O crime daquele ano teria sido praticado por um irmão da vítima do homicídio de 2024.

Ainda segundo o delegado, a investigação contou com o apoio da Dipol, que contribuiu para a elucidação do crime e para localização do suspeito que alternava de endereços entre São Paulo e Sergipe.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP