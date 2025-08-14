Polícia Civil mantém buscas por jovem desaparecida em Porto da Folha

A Delegacia de Porto da Folha informou, nesta quinta-feira (14), que as diligências para localizar a jovem Júlia Sammara Silva Feitosa seguem de forma intensificada e ininterrupta. Ela foi vista pela última vez na última sexta-feira (8), por volta das 20h30, quando saiu de casa com destino desconhecido.

Desde o registro do desaparecimento, equipes da unidade policial atuam em conjunto com o 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o Corpo de Bombeiros, o Batalhão da Caatinga (BPCaatinga) e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), utilizando drones e realizando sobrevoos para busca em áreas de mata e margens do Rio São Francisco. O Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil, em Aracaju, também participa das ações.

Os investigadores já analisaram mais de oito horas de gravações de câmeras de segurança e continuam recebendo e verificando informações sobre possíveis locais onde a jovem possa ter estado.

A Polícia Civil ressalta que imagens da jovem estão sendo amplamente divulgadas e reforça o pedido para que a população colabore com informações que possam auxiliar nas buscas, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

