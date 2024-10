Polícia Civil recebe doações para crianças atendidas pelo GACC

Como parte das ações desenvolvidas pela Polícia Civil em alusão aos 135 anos da instituição, a Delegacia-Geral está recebendo doações de roupas, calçados e fraldas para as crianças atendidas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). A caixa para a coleta de doações está localizada na sede gerencial da Polícia Civil, que fica localizada na Rua Duque de Caxias, no bairro São José.

Podem ser doados roupas, calçados, material de higiene, fraldas descartáveis para criança e adulto. No que se refere às fraldas infantis, os tamanhos pedidos são M e G. Para as fraldas de adulto, os tamanhos que o GACC necessita são de tamanhos M, G e XG.

Com relação ao material de higiene, o GACC está necessitando de itens como shampoo, sabonete, escovas de dente, creme dental e fio dental, além de outros itens que possam ser utilizados no dia a dia dos atendidos pela instituição.

A caixa para recebimento das doações ficará na Delegacia-Geral durante o mês de novembro, e o material arrecadado será entregue no dia 26 de novembro, em uma ação especial preparada pela Polícia Civil para as crianças atendidas pelo GACC.

Além da caixa coletora localizada na Delegacia-Geral, as doações também podem ser feitas na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

Evento com as crianças

No dia da entrega das doações, as crianças atendidas pelo GACC terão uma programação especial com lanches, brincadeiras e o contato com as viaturas da Polícia Civil, representando um dia especial para os atendidos pela instituição de apoio à criança com câncer, seus familiares e os policiais civis de Sergipe. O evento acontece no dia 26 de novembro, na Acadepol.

