Polícia Militar garante tranquilidade no segundo dia de Pré-Caju, na Orla de Atalaia, em Aracaju

A primeira noite do Pré-Caju 2025 foi considerada tranquila pelas forças de segurança que atuam no evento. De acordo com a coordenadora operacional das Delegacias da Capital, delegada Nalile Castro, foram registrados apenas casos de furto e perda de documentos, além do cumprimento de um mandado de prisão preventiva por parte da Polícia Militar.

O Pré-Caju 2025 chega ao seu último dia, neste domingo (16). Durante este sábado (15), a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) esteve presente em mais uma edição.

O evento, que chegou ao seu segundo dia sem intercorrências, chama atenção pela logística e forte esquema de policiamento.

A PMSE, por meio das suas Unidades, entre elas, Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão de Polícia de Radiopatrulha e Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior, mobilizou o efetivo para garantir a tranquilidade da sociedade sergipana e de turistas que vieram conhecer a maior prévia carnavalesca do Brasil.

Equipes da Ronda Maria da Penha também estiveram presentes, e reforçaram a importância da conscientização do respeito aos limites e a necessidade de lembrar que assédio é crime e deve ser denunciado.

O Pré-Caju já está no calendário dos sergipanos, e a Polícia Militar reafirma seu compromisso para proporcionar um evento leve e dotado de segurança.

O comandante-geral, Coronel Alexsandro Ribeiro, esteve no local e participou do policiamento de forma ativa.

Amanhã acontecerá o terceiro dia de folia, e a Corporação tranquiliza os foliões, pois o nosso trabalho está sendo operado dentro do planejado.

Veja a programação

Domingo (16/11)

13h00 – Bloco do Papelão: Inspiração do Gueto (pipoca)

13h30 – Pipoca Laroyê: Descidão dos Quilombolas

14h00 – Bloco Com Amor: Saulo Fernandes

14h30 – Bloco Vumbora: Bell Marques

15h00 – Bloco Vem com o Gigante: Léo Santana

15h30 – Axé 40 Anos (Salvador): Márcia Freire (pipoca)

16h00 – Pipoca Caranguejo Elétrico: Armandinho Dodô e Osmar

16h30 – Trio Verão Sergipe: Timbalada (pipoca)

17h00 – Pipoca da FM Sergipe: Jau e Edson Gomes

17h30 – Trio Arraiá do Povo: Natanzinho Lima (pipoca)

18h00 – Bloco da Limpeza: Banda de Frevo (pipoca)

18h – Larissa Costa

20h – Rafa e Pipo Marques

22h – Éric Land

00h – Zé Neto e Cristiano

02h – Parangolé

Com informações e foto da PM/SE