Polícia Militar prende suspeito por violência doméstica em Propriá

Na madrugada dessa quinta-feira, 19, policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) efetuaram a prisão de um suspeito por violência doméstica. O fato ocorreu no Bairro Remanso, município de Propriá.

Durante patrulhamento, os militares receberam informações, por meio do Ciosp, sobre uma suposta agressão contra uma mulher. Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, que alegava ter sido agredida pelo seu ex-companheiro com mordidas e enforcamento enquanto tentava ajudar a atual esposa dele, que também estaria em perigo.

Ainda no local, os policiais ouviram gritos vindos de uma residência, e, ao entrar no imóvel encontraram a atual esposa do suspeito, que alegou ter sido trancada e inibida de sair do local. A atual companheira também relatou que sofria abusos sexuais por parte do suspeito.

Diante das informações, a equipe iniciou buscas, e, momentos depois, conseguiu localizar o suspeito, que foi preso em flagrante pelas agressões.

Todos os envolvidos foram levados à Delegacia para elucidação dos fatos e adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE