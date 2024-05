POLICIA MILITAR RESGATA ONZE AVES SILVESTRES MANTIDAS EM GAIOLAS DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) resgataram na manhã desta sexta-feira (10), 11 aves silvestres que eram mantidas em gaiolas.

A apreensão foi realizada durante fiscalização de rotina na cidade de Japaratuba, no momento em que a equipe do Pelotão Ambiental fiscalizava a feira livre da cidade, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de animais silvestres.

Ao transitar pelas ruas de Japaratuba, os policiais verificaram aves expostas em gaiolas na varanda de uma residência. O responsável pelos animais foi localizado e confirmou que não possuía autorização legal para manter os pássaros em gaiolas.

As aves foram recolhidas e o cidadão irá responder na justiça, após o preenchimento de um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

As 11 aves recolhidas foram encaminhadas ao Cetas da Adema.

Com informações e foto da PM/SE