POLÍCIA PENAL APREENDE DRONE QUE FAZIA SOBREVOO EM UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

Fato ocorreu no final da tarde dessa quarta-feira (08), na Cadeia Pública de Estância, quando Policiais penais realizaram a apreensão de um drone. O equipamento eletrônico sobrevoava um dos pavilhões da unidade, momento em que foi localizado e apreendido.

Segundo a direção da unidade, a ação teve início após as equipes perceberem o sobrevoo do drone nas proximidades da unidade. Ao fazer o acompanhamento do dispositivo remoto, os policiais perceberam o momento em que ele perdeu altitude, vindo a cair no interior do presídio.

No local, além do drone, que apresentava avarias em uma das hélices e câmera, foi apreendido o cartão de memória que estava no interior do equipamento.

Os materiais foram entregues ao setor de inteligência do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), para a devida apuração do fato.

Com informações e foto de Sandoval Noticias