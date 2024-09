Polícias Civil e Científica junto à Energisa realizam uma ação contra o furto de energia na rede elétrica no conjunto Marivan, em Aracaju

A Polícia Civil está realizando uma ação conjunta com a Energisa e a Polícia Científica buscando combater o furto de energia elétrica em Aracaju. A ação, que atualmente está ocorrendo no Conjunto Marivan, em Aracaju, inclui inspeções rigorosas em estabelecimentos comerciais e residências, visando identificar e coibir irregularidades na rede elétrica. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 4.

Entre janeiro e agosto deste ano, foram detectadas 6.530 irregularidades em quase 35 mil unidades inspecionadas na capital e interior do estado. A distribuidora Energisa recuperou 15,8 GWh de energia desviada, quantidade suficiente para abastecer a cidade de Itabaiana por quase dois meses.

O furto de energia, além de ser um crime, compromete a qualidade do fornecimento de energia elétrica resultando em problemas como: a queima de equipamentos, curtos-circuitos, interrupções no fornecimento e em casos extremos, acidentes fatais devido a choques elétricos.

Além disso, esse tipo de prática criminosa pode influenciar no aumento das tarifas de energia elétrica, reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A ação integrada busca não apenas recuperar energia desviada, mas também aumentar a segurança e a qualidade do serviço prestado à população.

Conforme o perito criminal Charles Vargas, a ação visa combater um crime comum e que lesa a população. “Estamos constatando e materializando as irregularidades, onde os desviantes consumem energia sem a mediação. As informações serão materializadas em laudo para que os desviantes possam responder de maneira legal”, explicou.

Fiscalizações

A Energisa realiza fiscalizações constantes na rede elétrica para identificar essas irregularidades, mas destaca que as denúncias da população são essenciais para o combate eficaz ao furto de energia.

Denúncias

Os casos de ligações clandestinas e fraudes nos medidores podem ser denunciados de forma anônima através do telefone: 0800 079 0196, também pode ser feita através do WhatsApp no link: www.gisa.energisa.com.br, ou pelo aplicativo Energisa On.

As denúncias também podem ser feitas diretamente à Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio do Disque-Denúncia (181).

