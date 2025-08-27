PONTE ARACAJU-BARRA PASSA POR INTERDIÇÃO PARCIAL PARA OBRAS NA REDE ELÉTRICA A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA

A partir desta quarta-feira (27), a ponte Construtor João Alves, que liga os municípios Aracaju e Barra dos Coqueiros, será parcialmente interditada para a realização de obras de modernização na rede elétrica.

A interdição será realizada das 9h às 15h em uma das vias da ponte até o mês de setembro.

Segundo a concessionária Energisa, a interdição ocorrerá diariamente, das 9h às 15h, em uma das vias da ponte, até o mês de setembro. A medida foi planejada para coincidir com o período de menor fluxo de veículos, de modo a reduzir os transtornos no trânsito.

A empresa informou que os trabalhos incluem a construção de novos circuitos e a modernização de trechos da rede elétrica, o que poderá resultar em desligamentos programados. Essas interrupções temporárias no fornecimento de energia são necessárias para garantir a segurança durante a execução dos serviços.

Foto reprodução