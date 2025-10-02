Ponte Joel Silveira em Aracaju será parcialmente bloqueada nesta quinta

A Ponte Joel Silveira, sobre o Rio Vaza-Barris, na Rodovia SE-100, entre o bairro Mosqueiro em Aracaju e Itaporanga D’Ajuda, será parcialmente bloqueada nesta quinta-feira (2) das 9h às 14h.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o trânsito vai ficar em meia pista e a interdição será necessária para a realização de um serviço emergencial da Energisa, concessionária de energia.

A orientação às pessoas que utilizam a via é para que redobrem a atenção, reduzam a velocidade e programem os deslocamentos, a fim de evitar transtornos.

O BPRv informou ainda que estará presente no local para acompanhar a operação, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito.

Foto ASN