Ponte Penedo-Neópolis tem uma nova etapa de sua construção iniciada e terá 1,18 km de comprimento

Uma nova fase da construção da ponte entre Penedo-AL e Neópolis-SE já está em curso. A informação foi divulgada pela prefeitura do município de Penado.

Depois da instalação do canteiro de obras do consórcio empresarial vencedor da licitação realizada pelo Ministério dos Transportes, sob a gestão do senador licenciado Renan Filho, os trabalhos continuam a todo vapor.

A etapa atual é a de sondagens, com retirada de amostras do solo da área onde serão feitas as fundações da cabeceira da ponte na margem alagoana do Rio São Francisco.

O serviço iniciado em Penedo nesta terça-feira, 28, é acompanhado de perto por engenheiros da superintendência estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As sondagens do solo são imprescindíveis para a definição minuciosa sobre o terreno onde a base estrutural de uma das cabeceiras da nova ponte será erguida, investimento que vai inaugurar uma nova era de desenvolvimento para a região do Baixo São Francisco, com toda estrutura orçada em R$ 203 milhões de reais para a ponte que terá extensão de 1,18 quilômetros e 21 metros de largura.

Durante a instalação do local dos trabalhos das empresas Astra Leste e A.Gaspar, associadas no consórcio Penedo-Neópolis, o Prefeito Ronaldo Lopes destacou a colaboração efetiva de Renan Filho e demais parlamentares da bancada federal alagoana que efetivamente colaboraram para a realização de um sonho de diversas gerações de ribeirinhos alagoanos e sergipanos.

Com informações da prefeitura de Penedo e foto Divulgação