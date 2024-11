Ponte que liga Aracaju ao João Alves será bloqueada neste sábado

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), informa que a ponte sobre o Rio do Sal, que liga Aracaju ao conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, será interditada temporariamente neste sábado (16), às 23h, para a realização de manutenção programada na rede elétrica.

O serviço será realizado pela Energisa, responsável pela distribuição de energia na região. A operação envolve a utilização de um guindaste para a troca do cabeamento sob a ponte e a previsão é de que a ponte seja liberada no domingo, 17, às 6h.

Devido à interdição, os veículos que estiverem em Aracaju, seguindo sentido Nossa Senhora do Socorro, serão desviados pela rotatória do Lamarão e o retorno do residencial Vitória da Resistência.

Durante o bloqueio, equipes da SMTT de Aracaju e de Nossa Senhora do Socorro estarão no local para orientar os motoristas e coordenar os desvios necessários no trânsito.

A SMTT Aracaju recomenda que, enquanto a ponte estiver interditada, os motoristas utilizem rotas alternativas, como a ponte do conjunto Marcos Freire II, em Socorro.

