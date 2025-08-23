Ponte que liga o município de Penedo a Neopolis está em ritmo acelerado

As obras de construção da ponte Penedo-Neópolis seguem em ritmo acelerado com a perfuração e instalação de novos pilares que irão sustentar a estrutura. Este é considerado um empreendimento dos mais aguardados pela população do Baixo São Francisco

Com previsão de conclusão para dezembro de 2026, a obra sobre o Rio São Francisco recebe investimentos de aproximadamente R$ 202 milhões do Governo Federal. A ponte terá 1,18 quilômetro de extensão e 21 metros de largura, contemplando duas faixas de rolamento de 3,75 metros cada, faixas de segurança laterais de 2,5 metros e passeios de 2,3 metros para pedestres em ambos os lados.

Fonte e foto: Portal Aqui Acontece