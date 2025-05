PONTE QUE LIGA TOBIAS BARRETO À CIDADE BAIANA DE ITAPICURU É TOTALMENTE LIBERADA APÓS RECUPERAÇÃO

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), concluiu os serviços de recuperação da ponte de concreto armado sobre o Rio Real, localizada na rodovia SE-170. A importante via, que liga os municípios de Tobias Barreto, em Sergipe, e Itapicuru, na Bahia, teve o tráfego totalmente liberado, garantindo a fluidez do trânsito na região.

Com o investimento total na ordem de R$ 900.284,02 , a ponte foi totalmente revitalizada na extensão de 48,30 metros, garantindo mais segurança e agilidade de fluxo aos usuários da rodovia. De acordo com o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, a conclusão da obra reflete o comprometimento do Governo do Estado com a infraestrutura rodoviária e o bem-estar da população. “Com a liberação total do tráfego, espera-se um impacto positivo na economia local e regional, impulsionando o desenvolvimento e a integração entre Sergipe e Bahia”, enfatiza o diretor.

A recuperação da ponte era uma demanda urgente, especialmente após a interdição ocorrida em setembro de 2024. Na ocasião, um grave problema estrutural foi identificado em uma das longarinas da ponte, que se encontrava quase completamente rompida. A situação exigiu uma intervenção emergencial e a interdição total do tráfego para a realização dos serviços de reparo. Durante o período de obras, a estrutura precisou passar por um processo de escoramento, para assegurar a segurança dos trabalhadores e a integridade da ponte.

Foto: Ascom DER/SE