Ponto de Coleta dos Correios: credenciamento está aberto para novos parceiros

Em Sergipe, as oportunidades são para estabelecimentos comerciais situados em Aracaju

Os Correios estão com editais abertos para a instalação de Pontos de Coleta em estabelecimentos comerciais localizados em mais de 200 municípios brasileiros. Em Sergipe, podem se credenciar lojistas de Aracaju. A parceria é uma oportunidade para comerciantes ampliarem sua atuação, oferecendo um canal para envio e retirada de encomendas, com remuneração pelos serviços prestados.

Com a iniciativa, a estatal expande sua rede de atendimento, enquanto lojistas ganham mais visibilidade e rentabilidade, e os clientes desfrutam de mais comodidade e acessibilidade. Farmácias, papelarias, lojas de conveniência ou quaisquer outros estabelecimentos que atuem no varejo e atendam aos requisitos podem ser credenciados. Para participar do processo, as empresas devem formalizar seu interesse no site dos Correios.

Ao se associar a uma marca de renome no mercado, oferecendo serviços básicos de captação e retirada de encomendas, o lojista garante maior fluxo de pessoas no estabelecimento, possibilita o fechamento de novos negócios e também obtém renda adicional pelos serviços prestados. Para se credenciar como Ponto de Coleta é necessário atender a alguns requisitos, como possuir atividade comercial compatível, estar no nível de rua (térreo), ter acesso irrestrito e estar regular em suas obrigações como Pessoa Jurídica.

“Estamos orgulhosos de nos associar aos Correios, uma marca confiável e reconhecida nacionalmente. Isso ajuda a atrair mais clientes e reforçar a imagem positiva da minha loja. Essa parceria nos permite oferecer um serviço mais completo e conveniente para nossos clientes, contribuindo para fortalecer minha marca na comunidade”, destaca Laudenison José da Silva Santos, proprietário de uma loja de material de construção no bairro Aeroporto, na capital sergipana, onde será implantado um Ponto de Coleta dos Correios.

Os Pontos de Coleta são parte da estratégia de modernização dos Correios e visam ampliar a capilaridade da empresa e oferecer mais comodidade aos cidadãos. Eles proporcionam novos locais para o recebimento e entrega de mercadorias, inclusive para o serviço de logística reversa. Para receber suas encomendas em um Ponto de Coleta específico, os clientes devem informar essa preferência no momento da compra online.

Para outras informações sobre o credenciamento e a parceria com os Correios, acesse a página.

Assessoria de Imprensa

Superintendência de Sergipe