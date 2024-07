Ponto em frente aa Orla volta ser considerado próprio para banho

Ponto em frente aos Arcos da Orla volta ser considerado próprio para banho

Adema aponta que outras cinco praias ainda apresentam alterações de balneabilidade

O relatório de balneabilidade semanal divulgado nesta sexta-feira, 5, pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) aponta para a normalização dos índices verificados no trecho da Praia de Atalaia situado em frente aos Arcos da Orla. O local volta a ser classificado como “próprio para banho” neste fim de semana, diferente da Praia dos Artistas, em frente ao farol da Coroa do Meio, que ainda deve ser evitada pelos banhistas até que os resultados das análises melhorem.

Conforme os resultados obtidos pelo Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas da Adema, cinco praias seguem impróprias para banho: Praia dos Artistas, em frente ao Farol da Coroa do Meio, em Aracaju; Atalaia Nova,no Rio Sergipe, em frente ao antigo Terminal Hidroviário, e Praia da Costa, em frente aos bares, na Barra dos Coqueiros; Praia do Jatobá, na região do Terminal Portuário; e o ponto localizado em frente ao Terminal Turístico, na Praia de Pirambu.

Além da Atalaia Velha, seguem próprias para banho as praias do Havaizinho, em frente à Praça de Eventos da Orla; Bonanza, em frente à Passarela do Caranguejo; Banho Doce, Aruana, Robalo, Refúgio e Náufragos (Viral). Também apresentaram condições normais de balneabilidade o ponto situado nas proximidades da foz do Rio Japaratuba e a Praia do Porto; assim como todas as praias do Litoral Sul analisadas: Caueira, Abaís, Saco e Dunas.

Uma área é considerada imprópria para banho quando duas das últimas cinco amostras nela coletadas ultrapassaram a concentração máxima de coliformes termotolerantes (bactérias de origem fecal e não fecal) de 1000 UFC/100mL estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama nº 274/00) como parâmetro. É recomendado que os banhistas escolham locais que estejam próprios para banho, evitando o contato e a eventual ingestão de água que possa oferecer risco de contaminação.

Foto: Ascom Adema