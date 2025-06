População destaca importância da campanha ‘Não é Não! Oxe!’ durante festejos no Arraiá do Povo

Ação permanente do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a campanha ‘Não e Não! Oxe!’ está sendo intensificada no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla da Atalaia. Equipes da pasta estão circulando nos dois espaços para distribuir material informativo e passar orientações sobre o combate à importunação.

Também são passadas orientações para as mulheres sobre o que elas devem fazer caso sejam vítimas de importunação, além de acolher e encaminhá-las para os órgãos de segurança, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), quando necessário. Elas foram informadas sobre os contatos da Polícia Militar (190), do Disque Denúncia da Polícia Civil (181) e da Central de Atendimento à Mulher (180).

A iniciativa vem sendo elogiada pela população que comparece ao local para prestigiar as manifestações culturais e apresentações musicais. “Eu concordo com esta iniciativa, porque é necessário conscientizar os homens e as mulheres sobre a importância do respeito aos limites. E que se a mulher fala ‘não’, isso deve ser respeitado”, afirmou a professora Maria Joseni de Gois.

Além disso da distribuição de material e das informações passadas pelas equipes da SPM, está sendo exibido um vídeo institucional nos telões do Arraiá do Povo para reforçar a mensagem do respeito às mulheres, ressaltando os comportamentos que são considerados importunação e o que ela deve fazer caso seja vítima deste tipo de crime.

Para ampliar ainda mais a conscientização, outros elementos visuais com a marca do ‘Não é não! Oxe!’ estão presentes na festa. “É muito importante essa campanha para evitar que ocorra importunação às mulheres nas festas. Quando elas disserem ‘não’, é ‘não’ mesmo. Não adianta insistir”, ressaltou a dona de casa Dejanira Bezerra.

A jornalista Daniela Sousa também elogiou a iniciativa e ressaltou a importância da campanha. “Eu sei a importância da campanha ‘Não é não!’, que atinge todas as mulheres, porque a gente precisa prevenir a violência. Uma das formas é fazendo essa campanha, entendendo nas festas o que é violência, e como as mulheres devem ser respeitadas”, salientou.

A secretária da SPM, Danielle Garcia, salientou que a pasta estará presente por todo o espaço da festa reforçando a campanha. “Que bom que as pessoas estão abraçando esta importante campanha de combate à importunação. É preciso respeitar as mulheres e seus limites. Vamos continuar intensificando as ações para massificar a conscientização de que ‘Não é Não!’”, completou.