População  masculina precisa fortalecer hábitos preventivos de saúde

O Dia do Homem, celebrado no Brasil neste sábado, 15, reforça o debate sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde que devem ser adotados pela população masculina. Ao contrário das mulheres, que costumam manter o acompanhamento médico regular, uma parcela significativa de homens negligencia os sintomas e só procura atendimento quando o estado de saúde se agrava.

De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida dos homens é de 73,6 anos, enquanto a das mulheres é de 80,5 anos. Uma diferença de quase sete anos que pode ser justificada por vários fatores que colocam a saúde e a integridade física da população masculina em risco.

As principais causas de morbidade e mortalidade entre os homens estão relacionadas à falta de prevenção. Além disso, os homens apresentam maior prevalência de fatores prejudiciais à saúde, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo e alimentação inadequada. Esses dados destacam a necessidade urgente de um maior foco na prevenção e na conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde masculina.

O médico Lélio Azevedo, urologista cooperado da Unimed Sergipe, comenta que diferentemente da população feminina, educada a ter acompanhamento médico desde a adolescência, a população masculina costuma procurar o médico quando surge algum sintoma, mantendo essa conduta até mesmo na fase adulta tardia. “Com a informação mais acessível, esse quadro vem mudando lentamente”, pontua.

Saúde preventiva

Apesar da sensível mudança, ainda é necessário que os homens se conscientizem sobre a importância de manter os hábitos de saúde preventiva. “Como em quase todas as doenças crônicas, existe um processo de adoecimento. A hora de descobrir e prevenir ou tratar fará toda a diferença”, destaca o urologista.

Na população masculina, os problemas de saúde mais frequentes são as doenças cardiovasculares, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC), e as doenças oncológicas, com destaque para a neoplasia exclusivamente masculina: o câncer de próstata.

Lélio reforça que as doenças cardiovasculares são preveníveis e os diversos tipos de cânceres são passíveis de cura, desde que descobertos na fase inicial, por isso a importância do acompanhamento médico para a realização de exames preventivos.

De acordo com o especialista, não há segredo para ter uma vida mais saudável: basta adotar hábitos preventivos de saúde. “O importante é manter o organismo em equilíbrio, sem excessos, mantendo uma dieta saudável e praticar uma atividade física regular. O acompanhamento médico deve ser frequente, não é necessário esperar aparecerem os sintomas”, salienta.

