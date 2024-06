População se prepara para receber Arrastapé do 18 do Forte em Aracaju

A comunidade do bairro 18 do Forte, na localidade conhecida como Baixa da Cachorrinha, se prepara para receber a 14ª edição do Arrastapé do 18, que acontece nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8, com uma programação de sete shows. O evento, realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), é considerado o maior entre os festejos juninos de bairros de Sergipe.

Além de promover os festejos juninos, a 14ª edição do ‘Arrastapé’ tem gerado renda extra para os moradores da localidade. A autônoma Lilia Araújo dos Santos vai alugar a calçada como camarote para quem for aproveitar os dois dias de festa. “Minha calçada tem 6 metros, 3 metros vou alugar e 3 metros vou curtir os shows com minha família”, explicou, ressaltando que vai unir o útil ao agradável.

As mulheres do bairro já começaram a se produzir para a tradicional festa junina da zona norte de Aracaju. No estúdio de alongamento de cílios e unhas que a filha de Lilia mantém anexa à casa da mãe já registra um aumento do número de clientes. “A procura de atendimentos praticamente dobrou. Estamos muito felizes”, festejou a autônoma.

O servidor público Aldo Fernandes mora no bairro há muitos anos e sempre disponibiliza o espaço da calçada e garagem para alugar para amigos. Como a casa fica bem em frente ao palco, tem uma visão privilegiada. “Já tem vários anos que alugo esse espaço. É muito bom ter essa renda extra”, disse enquanto decorava o espaço com decoração típica junina.

Comércio

O setor de comércio também comemora a realização do Arrastapé do 18. Cássio Dias tem um mercadinho que fica localizado no espaço em que será realizado o evento e já percebeu o aumento de vendas de comidas e bebidas que serão destinadas ao consumo ou venda durante a festa. “Esse era um evento que começou em outra rua, bem menor. Mas as pessoas daqui gostam tanto que tomou uma proporção maior. E isso é muito bom para a gente que comercializa”, destacou.

Além disso, o comerciante frisou que a festividade junina está proporcionando geração de emprego e renda. “A gente percebeu o aumento de vendas e aí precisamos contratar mais gente para dar conta do serviço. Nos dias do evento, comercializamos bebidas, comidas típicas e de padaria, além de espetinho e pastéis”, explicou o cardápio.

Ainda de acordo com Cássio, o entretenimento é algo diversificado e proveitoso. “É bacana, porque fortalece a economia, que fomenta não só o financeiro. Eu vejo muito também a solidariedade dos moradores daqui. As pessoas trocam o que tem e todo mundo se ajuda. Se um tem pedaços de fita, o outro tem prego, o outro martelo e outras coisas para decorar as casas e espaços. Então isso, já gera humanidade e solidariedade. Essa é a força do entretenimento”, finalizou.

A dona de casa Aloísia dos Santos chegou ao bairro há pouco tempo, mas está se preparando para aproveitar os shows com sua família e amigos.”A gente compra as coisas e faz nossa festinha particular. São cerca de 40 pessoas que estarão aqui”, disse.

Confira a programação:

7 de junho (sexta)

21h – Jonas Esticado

23h – Devinho Novaes

01h – Batista Lima

8 de junho (sábado)

19h – Zueirões do Forró

21h – Fogo na Saia

23h – Calcinha Preta

1h – Zezo

Foto: Igor Matias