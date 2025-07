Pôr do Jau: mais duas atrações dividirão o palco com Jau e Edson Gomes

Valorizando a cena cultural local, Jau e Edson Gomes se unem em um espetáculo memorável que vai além do palco principal. Em uma iniciativa que reforça a importância dos talentos da terra, os dois nomes de peso convidam duas atrações sergipanas para se apresentarem no projeto “Por do Jau”, que vai ocorrer no dia 23 de agosto, a partir das 15h, Praia do Havaizinho (Orla de Atalaia), em Aracaju.

A participação da Banda Reação, reconhecida pela sua força no reggae de mensagem e resistência, e de Éder Malanconi, cantor de forte presença e voz marcante, promete proporcionar ao público momentos ainda mais especiais no segundo palco com experiência 360º. Isso mesmo! Os shows vão acontecer em dois palcos, celebrando a mistura de ritmos do MPB, reggae e samba-reggae.

Com toda essa energia positiva lá em cima, o evento leva a assinatura da IG Entretenimento e tem censura de 16 anos. Ingressos limitados, no segundo lote, à venda na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping Aracaju). Também é possível comprar de forma online através do site www.ticketmaker.com.br . A Praia do Havaizinho fica na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia. Outras informações podem ser obtidas através do Instagram @pordoaju .

SERVIÇO:

Evento: Projeto Pôr do Jau’

Atrações: Jau, Edson Gomes, Banda Reação e Éder Malanconi

Quando: 23 de agosto de 2025

Local: Praia do Havaizinho (Av. Santos Dumont, na Orla de Atalaia – Aracaju)

Horário: 15 horas

Ponto de vendas: Point do Ingresso (1º piso do RioMar Shopping) ou através do site www.pointdoingresso.com.br

Realização: IG Entretenimento

Informações: Instagram @pordoaju

Por Osanilde Oliveira – foto Thay Rocha