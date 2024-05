Por orientação da Defesa Civil do RS, MPT de Sergipe suspende recebimento de doações

Em razão do alto volume arrecadado e por orientação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe suspendeu o recebimento de doações para a população gaúcha.

A instituição recebeu mais de 10 toneladas de água, cerca de cinco toneladas de alimentos, além de material de higiene pessoal e limpeza. Parte das doações será encaminhada através dos Correios nesta quarta-feira (29).

A instituição informa que, se houver alguma nova orientação, voltará a realizar a campanha e agradece a toda população sergipana que se somou a esta corrente de solidariedade.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha

Em razão do alto volume arrecadado e por orientação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe suspendeu o recebimento de doações para a população gaúcha.

A instituição recebeu mais de 10 toneladas de água, cerca de cinco toneladas de alimentos, além de material de higiene pessoal e limpeza. Parte das doações será encaminhada através dos Correios nesta quarta-feira (29).

A instituição informa que, se houver alguma nova orientação, voltará a realizar a campanha e agradece a toda população sergipana que se somou a esta corrente de solidariedade.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha