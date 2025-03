POR SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA DE ARACAJU USUÁRIOS TERÃO CURSO GRATUITO PARA PILOTAR PATINETES ELÉTRICOS

A partir deste sábado (22), as pessoas que desejam aprender a utilizar corretamente os novos patinetes elétricos que chegaram à capital poderão participar de um curso gratuito, que será promovido pela empresa Jet.

As aulas acontecerão todos os sábados, das 10h às 14h, no Mirante da 13 de Julho, onde as pessoas terão a oportunidade de aprender mais sobre a direção segura.

Os patinetes elétricos são uma iniciativa fruto da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a empresa Jet, que está trazendo para a capital um total de 600 equipamentos do novo modal.

Durante o curso haverá patinetes desbloqueados para as pessoas poderem praticar. Os instrutores da Jet vão passar orientações sobre as regras de utilização dos patinetes. Haverá também demonstrações práticas do uso correto, prática de equilíbrio entre cones, orientações sobre estacionamento nas estações, entre outras dicas.

Para o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, esta iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana na capital. “Este é um compromisso da prefeita Emília Corrêa, trazer tudo o que fosse possível para melhorar a mobilidade como um todo. E é um compromisso nosso com ela trazer todas essas inovações, como é o caso dos patinetes elétricos. E as aulas que acontecerão no Mirante da 13 de julho darão às pessoas a oportunidade de praticar e aprender a utilizar esse novo modal, que servirá tanto para a locomoção, como para lazer e como modalidade esportiva, algo que é muito importante para a saúde”, disse.

Nelson Felipe destacou também a importância dessa nova forma de se locomover, tanto para a locomoção no dia a dia, quanto para o turismo. “As pessoas, que muitas vezes precisam fazer percursos curtos, agora podem fazer com os patinetes. Além disso, muitos aracajuanos não conhecem a sua cidade porque andam de carro, andam de ônibus. Quando eles passam a utilizar um patinete elétrico, passam a conhecer pontos turísticos que são muito importantes para nós. Com esse novo modal, eles vão poder parar, admirar e conhecer a história da nossa capital”, afirmou.

O secretário municipal de Turismo, Fábio Andrade, ressaltou que esse é um equipamento que trará muitos benefícios para o turismo de Aracaju. “Vai fazer com que os turistas possam conhecer, principalmente, a nossa Orla, que tem 4 quilômetros de extensão, tem a região dos lagos, a Cinelândia, o Projeto Tamar e tantos atrativos que, muitas vezes, para ir andando, fica difícil. O patinete elétrico é mais uma alternativa. E agora vamos ampliar a área. Imagine que o turista poderá sair do seu hotel, pegar o patinete e ir até próximo ao Viral. A gente agradece à SMTT, ao superintendente Nelson Felipe por se dedicar a esse projeto, que é de grande importância para o turismo de Aracaju”, declarou.

Utilização

Para utilizar os patinetes, basta baixar o aplicativo da Jet, escanear o QR Code e começar o passeio, que custa R$ 0,25 centavos por minuto das 5h às 8h da manhã, e R$ 0,39 centavos o resto do dia. Aos sábados e domingos o valor é de R$ 0,69 centavos por minuto.

O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito, e há opções de planos mensais e anuais, que variam de R$ 14,99 a R$ 49,99. Esses planos eliminam a taxa de desbloqueio, mas quem preferir pagar por uso avulso também tem essa opção, com uma taxa fixa do desbloqueio mais o valor por minuto de uso.

Foto – ASCOM SMTT